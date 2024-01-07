7 января: какой сегодня праздник и что сделать в этот день, чтобы не болеть год

Какой праздник отмечают православные 7 января

По новому лианскому календарю 7 января верующие отмечают Собор Иоанна Предтечи. Это праздник на следующий день после Крещения Господня.

Пророк Иоанн родился и жил в то же время, что и Иисус Христос. Он пророчествовал появление мессии, а затем крестил Сына Божия и стал свидетелем явления Пресвятой Троицы в день Крещения.

Родителями Иоанна была пожилая пара — Захария и Елисавета. О рождении будущего пророка отцу сообщил архангел Гавриил. Но тот сначала не поверил словам божьего посланника и за это потерял возможность разговаривать до того момента, когда появилась необходимость дать сыну имя. Вот что сказал архангел об Иоанне: «Многие от рождения его обрадуются, потому что он будет велик пред Господом…»

Большую часть жизни Иоанн провел в пустыне. Так он отстранялся от человеческих грехов и слабостей. Одевался в простую грубую одежду из шерсти верблюдов, продуктами для него служили дикий мед и акриды (сарана или, по другой версии, плоды рожкового дерева). Он был на полгода старше Иисуса и в возрасте примерно 28 лет стал проповедовать людям о скором пришествии Мессии.

Иоанн крестил евреев, а впоследствии и самого Иисуса в реке Иордан. Но по приказу правителя Израиля Ирода Антипа Иоанна Крестителя арестовали. В беседе с церам пророк разоблачил того, что царь забрал жену у своего брата и так нарушил иудейские законы. За это жена Ирода возжелала смерти Иоанна и уговорила мужа подарить ей голову пророка. Тот, несмотря ни на что, все же поддался уговорам и приказал казнить Иоанна. Девушка получила свой подарок – голову пророка на блюде.

Иоанна зовут «Предтеча» что означает «текущий перед», «первопроходец». Иоанн получил такое прозвище, потому что в своих пророчествах рассказывал о появлении Иисуса Христа, мессии, который явится для спасения человечества от грехов.

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По старому календарю, юлианскому, сегодня, 7 января, один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Об этом дне, приметах, запретах и традициях мы рассказывали раньше — когда писали о 25 декабря.

О украинских рождественских традициях, 7 января разыгрывали вертеп — театральную (кукольную) сценку о рождении Иисуса Христа. Украинский вертеп отличался от схожих традиций других народов тем, что имел вдобавок к религиозным персонажам еще и собственных традиционных – Деда, Бабу, Цара Ирода, Ангела, Пастуха, Казака и других.

Дети и молодежь пели на Рождество колядки — ходили с песнями по соседним домам и желали хозяевам здоровья и процветания и получали за это вознаграждение в виде денег и вкусностей.

Какие народные приметы относительно 7 января

Предки украинцев по приметам этого дня пытались предсказать ближайшую погоду и каким будет урожай:

стоит сухая погода — лето тоже будет засушливым;

холода начались и держатся неделю — счёта за ними будет оттепель;

утром на деревьях лежит иней — будет урожай зерновых.

По народным традициям этот день также называли Иван Бражник, Зимний свадебник, Перезимник. А еще считали, что Иоанн Предтеча несет первую весть о весне.

Запреты 7 января

В этот день нельзя было:

отказывать в помощи;

лихословить, грубить, ругаться;

собирать сплетни.

По народным приметаммы не следует в этот день давать и брать в долг и перечислять мелочь — можешь оказаться на «мели», а также принимать подарки от незнакомых людей. В то же время отказывать в просьбах родным тоже не стоит.

Что нужно было сделать 7 января

7 января нужно было сходить в храм — «Собор» означает собрание верующих для богослужения в честь Иоанна Крестителя. В крайнем случае, надо было помолиться дома. У Иоанна Предтечи просят помощи в сложных делах и исцелениях от тяжелых болезней. С молитвой к святому также обращались бездетные супруги, чтобы Бог послал им детей. Женщины просят пророка наставить на путь истинный неверных мужчин.

Народное название праздника — Иван-бражник, совсем не связанный с алкоголем. Считалось, что в первый день после Крещения нужно «запить зло» освященной крещенской водой. Если это сделать, то, по поверьям, можно набраться здоровья на целый год. , близкими и соседями.

Какие 7 января именины

Сегодня именниками являются Афанасий, Василий, Иван.

Рожденный 7 января человек по знаку Зодиака — Козерог. По характеру именинники этого трудолюбивы, практичны и приземлены. Считается, что люди имеют слабо развитую фантазию, но хорошие навыки планирования. В жизни они реалисты и не скатываются в крайности оптимизма или пессимизма. Рожденные в этот день люди упорны в достижении своих целей и упрямы в общении.

Праздники 7 января

7 января в Украине и мире празднуют Международный день программистов. Сейчас эта профессия – одна из важнейших в мире. Ей мы обязаны настоящим чудесам, коренным образом изменившим жизнь, подарив нам компьютеры, интернет и мобильную связь. Напомним, что первый компьютер появился в США в 1946 году и назывался Эник. Он был создан для военных, чтобы вычислять баллистические таблицы, которые очень важны для артиллерийских и авиационных войск.

А еще 7 январяМеждународный день глупой ходьбы. Идея празднования появилась у фанатов британского сериала «Летучий цирк Монти Пайтона». Тамошний главный персонаж, госслужащий, направляется глупой ходьбой в министерство. Идея понравилась людям и вышла за пределы круга поклонников сериала.

Исторические события 7 января в Украине и мире

1558 — французы заняли Кале, последнее континентальное владение Королевства Англия во Франции.

1610 — через телескоп Падуанского университета Галилео Галилей впервые наблюдал четыре крупнейших спутника Юпитера.

1714 — британец Генри Милль запатентовал печатную машинку (которая никогда не была принята к производству).

1782 — в Филадельфии открылся первый американский коммерческий банк, Банк Северной Америки, служивший первым де-факто центральным банком США.

1785 — француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетели из британского Дувра в французский Кале.

1797 — Цыспаданская республика (Реджо-Эмилия) впервые использовала итальянский триколор как национальный флаг.

1839 — день рождения фотографии. Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказал первый в истории человечества оптико-химический способ получения изображения.

1887 — американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Начав путешествие в апреле 1884 года, отчаяние проехало 13 500 миль.

1919 — после перехода власти от Директории к красноармейским отрядам в Житомире и окрестных городках начались продолжавшиеся неделю еврейские погромы.

1924 — в Одесском округе во время рождественских торгов произошли еврейские погромы, которые проходили под перекинувшимися и на Ольвиополь антисоветскими и антисемитскими лозунгами. </li >

</li > 1927 — сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон.

1929 — в Нью-Йорке молоко впервые в мире начали продавать в картонных пакетах.

1929 — вышел один из первых приключенческих комиксов — «Тарзан».

1940 — битва на Раатской дороге: 9-я финская дивизия разгромила преимущественные силы красноармейцев.

1949 — университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объявил о получении первой фотографии генов.

1949 — официально ликвидирован концлагерь в Явожне, начатый постановлением Политбюро ЦК ПОРП, как транзитный лагерь для украинцев заподозренных в связях с ОУН и УПА, и созданный на базе филиала немецкого концлагеря Аушвица, который перепрофилировали в «лагерь труда». В 1947—1949 гг. в концлагере умерли или замучены более 160 украинцев.

1953 — президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.

1979 — вторжение вьетнамских войск свергло режим красных кхмеров в Камбодже и прекратило организованный последними геноцид.

1980 — Индира Ганди снова становится премьер-министром Индии.

1989 — наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором. В Японии наступила новая эра Хэйсея.

1992 — Португалия признала независимость Украины.

1992 — телефонная компания AT&T выпустила первый видеотелефон. Он стоил 1499 долларов.

1999 — в Сенате США начались слушания по импичменту президента Билла Клинтона, обвиненного во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински.

2015 — теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках напали на редакцию сатирического журнала «Charlie Ebdo» и убили 12 человек. На следующий день их сообщники снова убили невиновных. Только через два дня террористы были оцеплены отрядами полиции и застрелены во время штурма.

Кто из известных людей родился 7 января

7 января родились:

1 г. до н. э — Иисус Христос — по легендам, Сын Божий, пришедший на свет для спасения человечества в христианской традиции.

1501 — Григорий XIII, Папа Римский, введший во всех католических странах григорианский календарь.

1800 — Миллард Филмор, 13 президент США (1850—1853).

1827 — Сэндфорд Флеминг, канадский инженер шотландского происхождения, изобретатель.

1834 — Филип Рейс, немецкий физик, изобретатель телефона.

1847 — Александр Карпинский, геолог.Николай Аркас

1853 — Николай Аркас, украинский культурно-образовательный деятель, писатель, композитор, историк.

1858 — Элиезер Бен-Йехуда (Лейзер-Ицхок Перельман), еврейский филолог, лингвист, общественный деятель.

1871 — Эмиль Борель, французский математик.

1889 — Михаил-Лев Рудницкий, украинский литературный критик, литературовед, писатель, поэт, переводчик, полиглот, действительный член НТШ, профессор и декан филологического факультета Львовского университета, обвиненный в «национализме» (1947).

1899 — Франсис Пуленк, французский композитор.

1909 — Степан Щурат, украинский ученый-литературовед, преследуемый во время погрома научных учреждений Украины в начале 1970-х, франковед, издатель первого украинского журнала для фотографов.

1910 — Глеб Лозино-Лозинский, украинский и российский конструктор авиационных и космических двигателей (его день рождения традиционно отмечают «по старому стилю» — 25 декабря).

1925 — Джеральд Даррел, английский естествоиспытатель и писатель.

1928 — Яков Лапинский, советский, украинский композитор, педагог.

1928 — Антон Муха, украинский композитор, музыковед.

1930 — Денисенко Владимир Терентьевич, украинский кинорежиссер и сценарист. Муж Натальи Наум. Отец Тараса и Александра Денисенко.

1942 — Василий Алексеев, советский тяжеловес, 79-кратный рекордсмен мира.

1945 — Ефим Гусар, украинский писатель, журналист, лауреат литературно-художественных премий имени Ивана Бажанского, Григория Шабашкевича, Сидора Воробкевича, Олексы Романца. </ li>

</ li> 1963 — Клинт Манселл, английский музыкант и композитор, автор саундтреков.

1964 — Николас Кейдж (Николас Коппола), американский киноактер («Лучшие времена», «Скала», «Поцелуй вампира», «Похитить за 60 секунд», « Наперегонки с Луной»), режиссер, продюсер.

1965 — Супрун Людмила Павловна, украинская политическая деятельница.

1967 — Ирфан Хан, индийский актер («Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи»).

1966 — Корри Сандерс, южноафриканский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории.

1972 — Дональд Брашир, американский хоккеист.

1985 -Льюис Гамильтон, британский автогонщик, семикратный чемпион Формулы-1.

Известные личности, умершие 7 января

Умершие 7 января:

1325 — Диниш, король Португалии.

1830 — Томас Лоуренс, английский художник-портретист.Николай Садовский в конце 1880-х

1933 — Николай Садовский, украинский актер и режиссер. Брат Ивана Карпенко-Карого, Панаса Саксаганского и Марии Садовской-Барилотти.

1943 — Никола Тесла, сербский и американский изобретатель и физик. Плотники принадлежат изобретению переменного тока, полифазовой системы и электродвигателя с переменным током

1945 — Александр Стирлинг Колдер, американский скульптор и педагог. Сын скульптора Александра Милна Колдера, отец скульптора Александра (Сенди) Колдера. Наиболее известные произведения: статуя Джорджа Вашингтона на арке на Вашингтон-сквер в Нью-Йорке, мемориальный фонтан Свона в Филадельфии и мемориал Лейфа Эрикссона в Рейкьявике, Исландия

1989 — Сева Тенно Хирохито, 124-й японский монарх. Хирохито руководил Японией в период самых трагических событий XX века — при нем страна стала одним из инициаторов Второй мировой войны

1998 — Владимир Прелог, хорватско-швейцарский химик-органик, совместно с Джоном Корнфортом был удостоен Нобелевской премии по химии (1975).

2011 — Михайлина Коцюбинская, украинский филолог и литературовед, активная участница движения шестидесятников.

2021 — Марион Рэмси, американская актриса и певица.