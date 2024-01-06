Погода в Одесі: чого очікувати 7 січня

Погода в Одесі 6 січня: очікується посилення вітру На завтра, 6 січня, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують на день посилення вітру до 17 м/с. В цілому – очікується хмарна погода, без опадів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 5 січня: прогноз синоптиків на п’ятницю Завтра, 5 січня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Але вночі у місті та області очікується невеликий дощ. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в регіоні зберігатиметься плюсова температура. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода у січні-2024: в Одесі буде мороз? Ще трохи – і ми пройдемо зимовий «екватор». А ця зима видалася досить теплою, принаймні одеситів погода прямо «балує»: вже не один день тримається плюсова температура. Але синоптики попереджають, що це ненадовго. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ