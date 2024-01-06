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Погода в Одесі: чого очікувати 7 січня

Погода в Одесі: чого очікувати 7 січня

Завтра, в неділю, 7 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна та, можливо, дощова погода, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 7 січня

За прогнозами синоптиків, в Одесі завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, Вдень помірний дощ.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 7 січня

На Одещині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, удень місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 2-7°С, вдень 7-12°С, на півночі області до 2°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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