Погода в Одесі: чого очікувати 7 січня

Завтра, в неділю, 7 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна та, можливо, дощова погода, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 7 січня
За прогнозами синоптиків, в Одесі завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, Вдень помірний дощ.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 7 січня
На Одещині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, удень місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 2-7°С, вдень 7-12°С, на півночі області до 2°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.