4 січня: як правильно цього дня загадувати бажання

Яке православне свято відзначають 4 січня

4 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феоктиста. Він заснував обитель у Сицилії та став там ігуменом. В його монастирі віднайшли прихисток чимало монахів, що втекли від переслідувань іконоборцями. Помер приблизно 800 року.

Що не можна робити 4 січня:

Не варто змінювати місце роботи.

Заборонено підслуховувати і підглядати.

Не можна нікому розповідати про свої плани.

Народні прикмети 4 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніжить — бджоли будуть добре роїтися;

почути в лісі крик лисиці — до негоди;

червона зоря вказує на те, що буде вітряно;

вночі зоряне небо — чекайте на сонце та мороз;

хмари низько висять — буде заметіль;

безхмарне небо — ще довго будуть стояти морози;

на деревах лежить багато снігу — влітку бджолярі зберуть багато меду;

повня і ясна погода — до великої повені навесні.

В народі вірили, якщо в Феоктистів день загадати бажання, вийти на вулицю вночі і побачити на небі ківш Великої Ведмедиці, то загадане здійсниться. Якщо взяти ікону і обійти навколо будинку, промовляючи молитву, з житла підуть всі злі духи. До закінчення обряду не можна ні з ким розмовляти з домочадців.

Іменини 4 січня святкують:

Артем,

Денис,

Архип,

Панас,

Остап,

Зосим,

Танасій,

Юхимія,

Олександр,

Ростислав,

Афанасій.

Талісманом людини, народженої 4 січня, є родоніт. Здавна вірили, що цей камінь найбільше підходить чутливим людям. Родоніт дарує довге та зріле кохання. А ще його носили для лікування опорно-рухової системи.

4 січня народилися:

1931 рік — український артист балету, педагог, заслужений артист України Геннадій Баукін;

1985 рік — український футболіст Григорій Ярмаш;

1987 рік — український фізик-матеріалознавець, дослідник фулеренів і нанотрубок Сергій Приймак.

Важливі та пам’ятні дати 4 січня в Україні та світі:

1493 рік — Христофор Колумб відкрив Америку і попрямував назад до Іспанії;

1494 рік — в Цетинє (сучасна Чорногорія) видають звід православних пісень “Осмогласник” — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею;

1885 рік — у штаті Айова доктор Вільям Грант проводять першу у світі успішну операцію з видалення апендикса;

1912 рік — Місяць опиняється на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км);

1914 рік — після викрадення, що сталося 1911 року, картина Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” повертається до Лувру;

1919 рік — Рада Східної Галичини ухвалює рішення про приєднання до України;

1919 рік — Українська Центральна Рада забороняє обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей;

1936 рік — “Billboard” друкує перший чарт, незабаром цей чарт отримує статус офіційного всеамериканського хітпараду;

1943 рік — американський журнал “Тайм” підбиває підсумки 1942 року і називає “людиною року” Сталіна;

1948 рік — після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М’янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою;

1951 рік — війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно беруть Сеул;

1954 рік — Елвіс Преслі записує свої перші пісні;

1958 рік — після 92 днів перебування у космосі входить у атмосферу і згорає перший штучний супутник Землі “Спутник 1” — перший зроблений людиною космічний об’єкт;

1970 рік — учасники гурту “The Beatles” востаннє спільно збираються на студії для запису пісні “Let It Be”;

1985 рік — в одній з клінік північного Лондона народжується дівчинка у місис Коттон — першої у світі сурогатної матері;

1991 рік — гурт “Nirvana” підписує контракт із компанією “Geffen”;

1992 рік — Албанія та Узбекистан визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм;

2004 рік — марсохід “Спіріт” здійснює посадку на Марсі;

2004 рік — після “революції троянд” у Грузії відбуваються президентські вибори;

2007 рік — Ненсі Пелосі стає першою в історії США жінкою-спікером Палати представників;

2010 рік — відкривають найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай (нині Бурдж Халіфа).

4 січня в Україні та світі відзначають:

4 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день абетки Брайля. Дату обрали на честь дня народження її автора. Важко уявити людське життя без можливості читати. На жаль, люди, які мають слабкий зір або незрячі, її позбавлені. Саме для того, щоб подолати цю проблему, була придумана абетка Брайля. Це особливі тактильні символи, які дозволяють слабозрячим чи незрячим читати нарівні з іншими людьми.

Також 4 січня Всесвітній день гіпнозу. Свято було створене 2006 року, а приурочили його до дня смерті ірландського доктора Джека Гібсона, який присвятив себе лікуванню психосоматичних розладів, використовуючи гіпноз. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб донести правдиву інформацію про такий незвичний метод лікування.

А ще 4 січня День хітпараду. Поняття хітпарад означає перелік кращий музичних творів та пісень. Дату обрали невипадково, адже саме 4 січня 1936 року американський журнал “Білборд” склав перший хітпарад музичних платівок, які розкуповували найбільше.