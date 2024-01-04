4 января: как правильно в этот день загадывать желание

Какой православный праздник отмечают 4 января

4 января в церковном календаре – день памяти преподобного Феоктиста. Он основал обитель в Сицилии и стал там игуменом. В его монастыре нашли приют немало монахов, бежавших от преследований иконоборцами. Умер примерно в 800 году.

Что нельзя делать 4 января:

Не стоит менять место работы.

Запрещено подслушивать и подсматривать.

Нельзя никому рассказывать о своих планах.

Народные приметы 4 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снежит — пчелы будут хорошо роиться;

услышать в лесу крик лисы — к непогоде;

красная звезда указывает на то, что будет ветрено;

ночью звездное небо — ждите солнце и мороз;

облака низко висят — будет метель;

безоблачное небо – еще долго будут стоять морозы;

на деревьях лежит много снега — летом пчеловоды соберут много меда;

полная и ясная погода — к большому наводнению весной.

В народе верили, если в Феоктистов день загадать желание, выйти на улицу ночью и увидеть на небе ковш Большой Медведицы, то загаданное сбудется. Если взять икону и обойти вокруг дома, произнося молитву, из жилища уйдут все злые духи. До окончания обряда нельзя ни с кем разговаривать с домочадцами.

Именины 4 января празднуют:

Артем,

Денис,

Архипп,

Панас,

Остап,

Зосим,

Танасий,

Юхимия,

Александр,

Ростислав,

Афанасий.

Талисманом человека, рожденного 4 января, является родонит. Издавна верили, что этот камень больше подходит чувствительным людям. Родонит дарит долгую и зрелую любовь. А еще его носили для лечения опорно-двигательной системы.

4 января родились:

1931 год — украинский артист балета, педагог, заслуженный артист Украины Геннадий Баукин;

1985 год — украинский футболист Григорий Ярмаш;

1987 год — украинский физик-материаловед, исследователь фуллеренов и нанотрубок Сергей Приймак.

Важные и памятные даты 4 января в Украине и мире:

1493 год — Христофор Колумб открыл Америку и направился обратно в Испанию;

1494 год — в Цетине (современная Черногория) издают свод православных песен «Осмогласник» — первая книга в южнославянских государствах, напечатанная кириллицей;

1885 год — в штате Айова доктор Уильям Грант проводят первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса;

1912 год — Луна оказывается на кратчайшем расстоянии от Земли в XX веке (348 249 км);

1914 год — после похищения, случившегося в 1911 году, картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» возвращается в Лувр;

1919 год — Совет Восточной Галиции принимает решение о присоединении к Украине;

1919 год — Украинский Центральный Совет запрещает обращение в Украине российских, немецких и австрийских денег;

1936 год — «Billboard» печатает первый чарт, вскоре этот чарт получает статус официального всеамериканского хитпарада;

1943 год — американский журнал «Тайм» подводит итоги 1942 года и называет «человеком года» Сталина;

1948 год — после более чем 60 лет британской оккупации, Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость и становится независимой федеративной республикой;

1951 год — война в Корее: войска КНДР при поддержке китайцев повторно берут Сеул;

1954 год — Элвис Пресли записывает свои первые песни;

1958 — после 92 дней пребывания в космосе входит в атмосферу и сгорает первый искусственный спутник Земли «Спутник 1» — первый сделанный человеком космический объект;

1970 год — участники группы The Beatles последний раз совместно собираются на студии для записи песни Let It Be;

1985 год — в одной из клиник северного Лондона рождается девочка у миссис Коттон — первой в мире суррогатной матери;

1991 год — группа «Nirvana» подписывает контракт с компанией «Geffen»;

1992 год — Албания и Узбекистан признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем;

2004 год — марсоход «Спирит» совершает посадку на Марсе;

2004 год — после «революции роз» в Грузии проходят президентские выборы;

2007 год — Нэнси Пелоси становится первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей;

2010 год — открывают самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Дубай (ныне Бурдж Халифа).

4 января в Украине и мире отмечают:

4 января в Украине и мире празднуют Всемирный день алфавита Брайля. Дата была выбрана в честь дня рождения ее автора. Трудно вообразить человеческую жизнь без возможности читать. К сожалению, люди, имеющие слабое зрение или незрячие, ее лишены. Именно для того, чтобы преодолеть эту проблему, был придуман алфавит Брайля. Это особые тактильные символы, позволяющие слабовидящим или слепым читать наравне с другими людьми.

Также 4 января Всемирный день гипноза. Праздник был создан в 2006 году, а приурочили к дню смерти ирландского доктора Джека Гибсона, который посвятил себя лечению психосоматических расстройств, используя гипноз. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы донести правдивую информацию о таком необычном методе лечения.

А еще 4 января День хит-парада. Понятие хит-парад означает список лучших музыкальных произведений и песен. Дату выбрали неслучайно, ведь именно 4 января 1936 американский журнал «Билборд» составил первый хит-парад музыкальных пластинок, которые раскупали больше всего.