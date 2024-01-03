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3 января: почему в этот день обязательно готовят блюда из творога

3 января: почему в этот день обязательно готовят блюда из творога

Сегодня, 3 января, Международный день здоровья души и тела. Этот праздник прекрасная возможность прислушиваться к себе, начать жить по-новому. Православные верующие чтят память святого мученика Гордия.

Какой православный праздник отмечают 3 января

3 января в церковном календаре – день памяти святого мученика Гордия. Он родился в городе Кесария, Каппадокия (ныне Турция) в III веке. Являлся военачальником римского войска. Он так сильно уверовал в христианство, что сложил с себя должность и ушел жить в пустыню отшельником. Тогда же император Ликий начал гонения на христиан и Гордий решил вернуться из пустыни, чтобы помогать другим верующим.

Как-то в городе праздновали праздник в честь бога Марса, но Гордий отказался поклониться идолу. Тогда его схватили, начали мучить, но даже самые жестокие мучения он принял спокойно. Градоначальник увидел, что мученик непоколебим, и стал предлагать ему всевозможные награды и должности. Однако Гордий отказался. Тогда святого казнили.

Что нельзя делать 3 января:

  • Не стоит ничем хвастаться, чтобы Гордий не отобрал.
  • Не желательно пить алкогольные напитки, особенно водку.
  • Запрещено брать в долг или занимать деньги.

Народные приметы 3 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: рано светает — скоро будет снежить;
  • на деревьях пушистый иней — к ясной погоде в ближайшие дни;
  • зайцы начали подходить к домам — ударят морозы;
  • какая погода в этот день, такой она будет в марте;
  • на небе появилось большое белое пушистое облако — начнутся вьюги и метели.

В древности верили, что злые ведьмы выходят на землю и могут задоить корову до смерти. Поэтому животных кормили пшеничной или овсяной кашей на молоке, читали специальные наговоры, молитвы. А еще обязательно готовили блюда из сыра, чтобы они принесли семье счастье и богатство.

Именины 3 января празднуют:

  • Гордий,
  • Ирина.

Талисманом человека, рожденного 3 января, является оникс. Одна из разновидностей кварца. Издавна верили, что оникс – это мужской камень. Считали его символом мужества.

3 января родились:

  • 1946 год — украинский режиссер, заслуженный деятель искусств Украины Остап Федоришин;
  • 1946 год — президент Ассоциации спортивных журналистов Украины, глава клуба необычных рекордсменов Валентин Щербачев;
  • 1964 год — живописец, скульптор Юрий Кафарский.

Важные и памятные даты 3 января в Украине и мире:

  • 1431 год — бургундский герцог продает за 10 000 франков Жанну Д’Арк, захваченную в плен вследствие измены, епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля;
  • 1521 год — папа Римский Лев Х отлучает от римско-католической церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов о финансовых злоупотреблениях в церкви;
  • 1638 год — в Амстердаме открывается первый постоянный театр Нидерландов — Схаубюрг, построенный Якобом ван Кампеном;
  • 1833 год — британские войска высаживаются на Фолклендских островах и сменяют аргентинский флаг на свой;
  • 1868 год — в Японии принимают «Указ о реставрации Императорского правления»;
  • 1888 год — в Вашингтоне владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков Марвин Стоун получает патент на соломинку для коктейлей (тогда соломинки изготовляли из бумаги);
  • 1918 год — Одесса провозглашает себя «временно свободным городом»;
  • 1919 год — Украинский Национальный Совет одобряет постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в ​​Киеве;
  • 1924 год — через два года после обнаружения захоронения египетского фараона Тутанхамона британская экспедиция находит главное сокровище гробницы — каменный саркофаг фараона;
  • 1925 год — Бенито Муссолини объявляет себя диктатором Италии;
  • 1957 год — после 11 лет разработок компания Hamilton Watch представляет первые в мире электронные часы;
  • 1958 год — островные владения Британии в Карибском море объединяются в Вест-Индскую Федерацию;
  • 1961 год — США отзывают дипломатическое признание правительства Кубы и закрыли посольство в Гаване;
  • 1990 год — диктатор Панамы Мануэль Норьега кажется американским военным и вывозится в США;
  • 1992 год — Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признают независимость Украины;
  • 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с США;
  • 1992 год — согласно Указу Президента Украины № 29/92 создают «Государственный экспортно-импортный банк Украины»;
  • 1992 год — командующий Черноморским флотом И. Касатонов подписывает приказ о выходе Черноморского флота из подчинения Генштаба в Москве и подчинения ЧФ Министерству обороны Украины.

3 января в Украине и мире отмечают:

3 января в Украине и мире празднуют Международный день здоровья души и тела. В благополучии человека связь тела, души и здоровья играет очень важную роль. Поэтому этот праздник есть прекрасная возможность прислушиваться к себе, начать жить по-новому. Веками существует концепция гармонии души и тела. Существует много способов, которые помогают ее достичь, улучшить свое благосостояние и здоровье. Начинать можно с малого, например, сменить интерьер в комнате или рацион.

Также 3 января День рождения соломинки для коктейлей. Обычно ее изготовляют из пластика, но так было не всегда. Соломинка сегодня кажется нам незаметным и привычным аксессуаром коктейля. Интересно, что в истории человечества соломинку можно назвать старейшим столовым прибором. Археологи нашли схожие предметы при раскопках шумерских городов. Возраст таких изделий примерно 3000 лет до нашей эры.

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