3 липня професійне свято відзначають військові зенітних ракетних військ ЗСУ

Зенітно-ракетні війська – рід військ у складі повітряних сил, сухопутних військ і ВМС, призначених для забезпечення у взаємодії з іншими родами військ, протиповітряної оборони важливих адміністративно-політичних центрів, промислово-економічних районів, угруповань ЗСУ та інших важливих об’єктів.

Сьогодні українці висловлюють вдячність і вдячність військовим, які працюють у цих видах військ, за їхній внесок у забезпечення безпеки та незалежності країни.

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Історія свята

День ракетних військ і артилерії було встановлено указом президента 1997 року. У 2007 році Міністр оборони України А. С. Гриценко у своїй промові, приуроченій до “Дня ракетних військ і артилерії”, сказав таке:

“Це свято приурочене до однієї з найвеличніших операцій, яка була проведена на території України в роки Великої Вітчизняної війни. Цього дня 1943 року розпочалося визволення столиці нашої держави від німецько-фашистських загарбників, під час якого вперше під час війни було створено найвищу щільність артилерії на ділянці прориву оборони супротивника, здійснено вогневий вал на чотирьох рубежах та масування вогню артилерійського корпусу по вузлах опору супротивника…”.

Ракетні війська України відіграють важливу роль в обороні країни

На озброєнні перебувають різні типи зенітних ракетних (зенітно-артилерійських) комплексів із високими можливостями ураження сучасних засобів повітряного нападу в широкому діапазоні висот і швидкостей їхнього польоту, за різних погодних умов і часу.

Ракетні війська відповідають за ракетне озброєння, включно зі стратегічними і тактичними ракетами. Ракетники неодноразово доводили свою майстерність, завдаючи прицільних ударів по скупченнях, штабах і найважливіших військових об’єктах рф. Досить згадати нещодавні удари по тимчасово окупованому Криму.

До початку лютневого вторгнення рф у 2022 році бойовий склад ракетних військ і артилерії в Україні вдалося збільшити більш ніж удвічі. Після початку повномасштабної війни РФ проти України артилеристи ЗСУ отримали суттєве поповнення завдяки західній допомозі сучасною зброєю.

Наразі українські ракетні війська та артилерія стали одними з найпотужніших у світі, адже вони вміють бути ефективними навіть в умовах, коли ворог переважає за ресурсами.

Кілька фактів про зенітні ракетні війська України