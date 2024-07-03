Війна, день 861-й: як пройшли переговори Орбана і Зеленського

Ситуація на фронті 3 липня

Від початку доби відбулося 158 бойових зіткнень. Агресор завдав по позиціях наших військ і населених пунктах два ракетні удари (із застосуванням двох ракет), 45 авіаційних ударів (задіяв 67 КАБів), здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 із них – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. окупанти 32 рази атакували поблизу Деліївки, Торецька, Південного, Нью-Йорка та Північного.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, упродовж дня, агресор наростив зусилля – загалом здійснив 51 атаку. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретине.

Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь

Під час учорашнього візиту в Україну прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

За його словами, війна дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи.

Він заявив, що дуже високо цінує всі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але ці ініціативи вимагають багато часу і попросив президента “подумати про те, чи не можна трохи інакше піти”.

“Спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир”, – сказав Орбан.

Зеленський не відповів на пропозицію Орбана, обмежившись словами подяки Угорщині за підтримку комюніке нещодавнього саміту миру в Швейцарії.

Віктор Орбан, імовірно, використав свій неоголошений візит до Києва 2 липня, щоб представити себе як миротворця після початку головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, але його зусилля навряд чи приведуть до міцного миру в Україні, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Уночі морські безпілотники атакували Новоросійськ

У ніч на 3 липня безпілотні катери атакували місто Новоросійськ (Краснодарський край).

Влада Новоросійська, де базується основна частина Чорноморського флоту рф, заявила, що місто зазнало атаки безпілотників. Місцеві жителі в соцмережах також повідомляли про звуки потужних вибухів.

“У Новоросійську вибухи, мер заявив про відбиття атаки безекіпажних катерів”, – ідеться в повідомленні.

У районі порту Новоросійська зафіксовано пожежі, повідомляє моніторингова група “Кримського вітру”.

Новоросійськ – головний російський порт на Чорному морі й одночасно військово-морська база. Після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту росії.

Втрати ворога на ранок 3 липня 2024 року

Минулої доби авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління та шість районів зосередження особового складу й ОВТ.

Загальні втрати окупантів за добу склали 1180 осіб. Також знищено: