3 июля профессиональный праздник отмечают военные зенитных ракетных войск ВСУ

3 июля отмечают день зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины ВСУ. Ежедневно и еженощно защитники украинского неба прилагают максимум усилий, чтобы сделать его чище и наших людей и войско от вражеских атак с воздуха.
Зенитно-ракетные войска — род войск в составе воздушных сил, сухопутных войск и ВМС, предназначенных для обеспечения во взаимодействии с другими родами войск, противовоздушной обороны важных административно-политических центров, промышленно-экономических районов, группировок ВСУ и других важных объектов.
Сегодня украинцы выражают благодарность и признательность военным, работающим в этих видах войск, за их вклад в обеспечение безопасности и независимости страны.
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История праздника
День ракетных войск и артиллерии был установлен указом президента 1997 года. В 2007 году Министр обороны Украины А. С. Гриценко в своей речи, приуроченной ко «Дню ракетных войск и артиллерии», сказал следующее:
«Этот праздник приурочен к одной из самых великих операций, которая была проведена на территории Украины в годы Великой Отечественной войны. В этот день в 1943 году началось освобождение столицы нашего государства от немецко-фашистских захватчиков, во время которого впервые в ходе войны была создана высочайшая плотность артиллерии на участке прорыва обороны противника, осуществлено огневой вал на четырёх рубежах и массирование огня артиллерийского корпуса по узлам сопротивления противника…».
Ракетные войска Украины играют важную роль в обороне страны
На вооружении находятся разные типы зенитных ракетных (зенитно-артиллерийских) комплексов с высокими возможностями поражения современных средств воздушного нападения в широком диапазоне высот и скоростей их полета, в разных погодных условиях и времени.
Ракетные войска отвечают за ракетное вооружение, включая стратегические и тактические ракеты. Ракетчики неоднократно доказывали свое мастерство, нанося прицельные удары по скоплениям, штабам и важнейшим военным объектам рф. Достаточно вспомнить недавнее удары по временно оккупированному Крыму.
До начала февральского вторжения рф в 2022 году боевой состав ракетных войск и артиллерии в Украине удалось увеличить более чем вдвое. После начала полномасштабной войны РФ против Украины артиллеристы ВСУ получили существенное пополнение благодаря западной помощи современным оружием.
Сейчас украинские ракетные войска и артиллерия стали одними из самых мощных в мире, ведь они умеют быть эффективными даже в условиях, когда враг превосходит по ресурсам.
Несколько фактов о зенитных ракетных войсках Украины
- По количественному составу Украина пока обладает крупнейшим арсеналом зенитных ракетных средств на европейском театре военных действий, уступая лишь россии.
- После распада СССР Украина унаследовала значительную часть противовоздушного потенциала бывших советских вооруженных сил. В арсенале 8-й отдельной армии войск ПВО, вооружение которой сегодня и составляет противовоздушною основу Воздушных Сил Украины, были новейшие для своего времени зенитные ракетные системы и комплексы, так и устаревшие образцы: С-300ПС, С-300ПТ, С-300В1, «Бук», С-200В, С-125М1, С-75М3, «Куб», «Круг».
- Бригады, полки, дивизионы зенитных ракетных войск размещены с учетом требований обеспечения эффективной обороны важнейших населенных пунктов и географических районов. Большинство из этих
средств сконцентрированы в столичном регионе, возле стратегически важных промышленных центров и городов: Днепропетровск, Харьков, Николаев, Одесса.
- На Юге Украины зенитчики ВСУ смогли организовать засаду и уничтожить сразу три бомбардировщика Су-34.