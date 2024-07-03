3 июля профессиональный праздник отмечают военные зенитных ракетных войск ВСУ

Зенитно-ракетные войска — род войск в составе воздушных сил, сухопутных войск и ВМС, предназначенных для обеспечения во взаимодействии с другими родами войск, противовоздушной обороны важных административно-политических центров, промышленно-экономических районов, группировок ВСУ и других важных объектов.

Сегодня украинцы выражают благодарность и признательность военным, работающим в этих видах войск, за их вклад в обеспечение безопасности и независимости страны.

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История праздника

День ракетных войск и артиллерии был установлен указом президента 1997 года. В 2007 году Министр обороны Украины А. С. Гриценко в своей речи, приуроченной ко «Дню ракетных войск и артиллерии», сказал следующее:

«Этот праздник приурочен к одной из самых великих операций, которая была проведена на территории Украины в годы Великой Отечественной войны. В этот день в 1943 году началось освобождение столицы нашего государства от немецко-фашистских захватчиков, во время которого впервые в ходе войны была создана высочайшая плотность артиллерии на участке прорыва обороны противника, осуществлено огневой вал на четырёх рубежах и массирование огня артиллерийского корпуса по узлам сопротивления противника…».

Ракетные войска Украины играют важную роль в обороне страны

На вооружении находятся разные типы зенитных ракетных (зенитно-артиллерийских) комплексов с высокими возможностями поражения современных средств воздушного нападения в широком диапазоне высот и скоростей их полета, в разных погодных условиях и времени.

Ракетные войска отвечают за ракетное вооружение, включая стратегические и тактические ракеты. Ракетчики неоднократно доказывали свое мастерство, нанося прицельные удары по скоплениям, штабам и важнейшим военным объектам рф. Достаточно вспомнить недавнее удары по временно оккупированному Крыму.

До начала февральского вторжения рф в 2022 году боевой состав ракетных войск и артиллерии в Украине удалось увеличить более чем вдвое. После начала полномасштабной войны РФ против Украины артиллеристы ВСУ получили существенное пополнение благодаря западной помощи современным оружием.

Сейчас украинские ракетные войска и артиллерия стали одними из самых мощных в мире, ведь они умеют быть эффективными даже в условиях, когда враг превосходит по ресурсам.

Несколько фактов о зенитных ракетных войсках Украины