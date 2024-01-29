29 січня: чому цей день в народі називають несприятливим

Яке православне свято відзначають 29 січня

29 січня в церковному календарі – день перенесення мощей Ігнатія Богоносця. Саме він був тою дитиною, яку Ісус Христос взяв на руки і сказав, що людина повинна почувати себе дитиною, щоб увійти в Царство Боже. Ігнатій говорив, що все своє життя він носив в серці Бога. Народився в Антіохії і там же пізніше став єпископом. Його учителями були Іоан та Павло. І він їм пізніше часто допомагав у проповідях. Ігнатій постраждав за свою віру в Христа за часів правління імператора Траяна.

Що не можна робити 29 січня

Намагайтеся не думати ні про що в негативному ключі.

Не варто йти на невиправдані ризики.

Заборонено втягуватися у конфлікти та суперечки.

Народні прикмети 29 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ліс шумить — до відлиги;

місяць повний — яка погода цього дня, такою буде друга половина березня;

якщо місяць молодик — то за погодою можна визначити, яким буде весь березень;

дим вигинається — незабаром буде тепла погода;

місяць червоного кольору до сильного вітру.

Цей день вважається пісним. Не дозволяється їсти м’ясних, молочних продуктів, яєць. Зате дозволена риба. В народі день називали несприятливим, а тому готувалися до різних негараздів. Люди вірили, що в цей період відьми виходять на поверхню землі, а тому від них намагалися захистити будинок.

Іменини 29 січня святкують:

Герасим,

Дмитро,

Іван,

Ігнатій,

Костянтин,

Лаврентій,

Леонтій,

Лука,

Роман,

Федір,

Яків.

Талісманом людини, народженої 29 січня є сапфір. Протягом століть цей коштовний камінь прикрашав одяг королів і вельмож. Здавна вірили, що завдяки сапфіру можна досягнути поставленої мети, привнести гармонію у своє життя.

29 січня народилися:

1872 рік — український письменник, публіцист Антін Шабленко;

1929 рік — українська режисерка Ірина Молостова;

1939 рік — український вчений у галузі механіки, дійсний член НАНУ Олександр Гузь.

Важливі та пам’ятні дати 29 січня в Україні та світі:

1616 рік — голландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Схаутен відкривають крайню південну точку Південної Америки мис Горн;

1635 рік — кардинал Рішельє засновує Французьку академію наук;

1805 рік — підписують указ про відкриття у Харкові Імператорського університету, другого за віком (після Львівського університету) університету сучасної України;

1850 рік — сенатор Генрі Клей представляє план “Компромісу 1850 року”, що мав примирити Північні та Південні штати Америки;

1856 рік — королева Великої Британії Вікторія засновує найвищу військову нагороду країни — “Хрест Вікторії”;

1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння;

1896 рік — американський фізик Еміль Груббе вперше використовує радіоактивне випромінювання для лікування раку;

1896 рік — відбуваються перші випробування англійського танка;

1907 рік — Лі де Форест отримує патент на аудіон, або тріод — перший практичний електронний підсилювач;

1918 рік — відбувається бій під Крутами;

1918 рік — у Києві о третій годині ночі починається більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова;

1921 рік — на конференції в Парижі країни-переможці в 1-й Світовій війні визначають суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років;

1922 рік — під масою снігу завалюється кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб;

1927 рік — у Лондоні відкривають “Park Lane Hotel” — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната;

1929 рік — у Нешвіллі (Теннессі, США) організовують першу у світі школу тренування собак-поводирів;

1947 рік — у Великій Британії реєструють рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу;

1978 рік — Швеція першою у світі офіційно забороняє використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі;

1996 рік — президент Франції Жак Ширак оголошує про цілковите припинення його країною ядерних випробувань;

2002 рік — президент США Джордж Вокер Буш називає Ірак, Іран та Північну Корею “Віссю зла”.

29 січня в Україні й світі відзначають:

29 січня в Україні вшановується День пам’яті Героїв Крут. Це були студенти, які відчайдушно стримували більшовицький натиск біля залізничної станції, внаслідок чого майже всі більшовицькі війська втратили можливість атакувати на декілька днів. Це дало українській делегації укласти Берестейський договір. Юнаки, які вчилися в Українській юнацькій військовій школі імені Богдана Хмельницького разом зі Студентським куренем та куренем “Смерті” стримали чотирьох тисячну армію більшовиків. Найменшим Героям Крут було 16 років.

Також 29 січня День пазла та головоломки. Дата пов’язана з першим виходом пазлів у світі. Створив головоломку Джон Спілсбері у XVIII столітті. Він був гравером та винахідником, а тому придумав тематичну гру, розділивши чорно-білу карту світу за контуром країн і запропонував зібрати її знову. До XIX століття подібні головоломки використовували з навчальною метою. Але коли дороге дерево для основи замінили на картон, то в США налагодили перше масове виробництво пазлів.

А ще 29 січня Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. Головною метою події є проведення запобіжних заходів, які спрямовані на попередження загрози ядерної війни.

29 січня День винаходу автомобіля (бензинового). Саме цього дня 1886 року був створений перший бензиновий автомобіль. Карл Бенц з Німеччини оформив патент на свій винахід. Перші його креслення показували триколісний екіпаж, в якому могло їхати двоє пасажирів. Таке авто обладнувалося бензиновим двигуном і могло розвивати швидкість до 16 км/год.