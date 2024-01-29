29 января: почему этот день в народе называют неблагоприятным

Какой православный праздник отмечают 29 января

29 января в церковном календаре – день перенесения мощей Игнатия Богоносца. Именно он был тем ребенком, которого Иисус Христос взял на руки и сказал, что человек должен чувствовать себя ребенком, чтобы войти в Царство Божие. Игнатий говорил, что всю жизнь он носил в сердце Бога. Родился в Антиохии и там же позже стал епископом. Его учителями были Иоанн и Павел. И он им позже часто помогал в проповедях. Игнатий пострадал за свою веру во Христа во времена правления императора Траяна.

Что нельзя делать 29 января:

Пытайтесь не думать ни о чем в отрицательном ключе.

Не стоит идти на неоправданные риски.

Запрещено вовлекаться в конфликты и споры.

Народные приметы 29 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: лес шумит — до оттепели;

месяц полный — какая погода в этот день, такова будет вторая половина марта;

если месяц новолуние — то по погоде можно определить, каким будет весь март;

дым выгибается — скоро будет теплая погода;

месяц красного цвета до сильного ветра.

Этот день считается постным. Не разрешается есть мясные, молочные продукты, яйца. Зато разрешена рыба. В народе день называли неблагоприятным, а потому готовились к разным неурядицам. Люди верили, что в этот период ведьмы выходят на поверхность земли, поэтому от них пытались защитить дом.

Именины 29 января празднуют:

Герасим,

Дмитрий,

Иван,

Игнатий,

Константин,

Лаврентий,

Леонтий,

Лука,

Роман,

Федор,

Яков.

Талисманом человека, рожденного 29 января, является сапфир. На протяжении веков этот драгоценный камень украшал одежду королей и вельмож. Издавна верили, что благодаря сапфиру можно достичь поставленных целей, привнести гармонию в свою жизнь.

29 января родились:

1872 год — украинский писатель, публицист Антон Шабленко;

1929 год — украинский режиссер Ирина Молостова;

1939 год — украинский ученый в области механики, действительный член НАНУ Александр Гузь.

Важные и памятные даты 29 января в Украине и мире:

1616 год — голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открывают крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн;

1635 год — кардинал Ришелье основывает Французскую академию наук;

1805 год — подписывают указ об открытии в Харькове Императорского университета, второго по возрасту (после Львовского университета) университета современной Украины;

1850 год — сенатор Генри Клей представляет план «Компромисса 1850 года», который должен был примирить Северные и Южные штаты Америки;

1856 год — королева Великобритании Виктория основывает высшую военную награду страны — «Крест Виктории»;

1886 год — немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1896 год — американский физик Эмиль Груббе впервые использует радиоактивное излучение для лечения рака;

1896 год — проходят первые испытания английского танка;

1907 год — Ли де Форест получает патент на аудион или триод — первый практический электронный усилитель;

1918 год — происходит бой под Крутами;

1918 год — в Киеве в три часа ночи начинается большевистское восстание, которое имело целью нанести удар по власти и войску Центральной Рады независимой УНР накануне вступления в столицу красной русской армии под командованием Муравьева;

1921 год — на конференции в Париже страны-победители в 1-й Мировой войне определяют сумму военных репараций для Германии — 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42-х лет;

1922 год — под массой снега заваливается кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибли 120 человек;

1927 год — в Лондоне открывают «Park Lane Hotel» — первый отель, в каждом номере которого была ванная;

1929 год — в Нэшвилле (Теннесси, США) организуют первую в мире школу тренировки собак-поводырей;

1947 год — в Великобритании регистрируют рекордно низкую температуру воздуха — 26,7 градуса мороза;

1978 год — Швеция первой в мире официально запрещает использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли;

1996 год — президент Франции Жак Ширак объявляет о полном прекращении его страной ядерных испытаний;

2002 год — президент США Джордж Уокер Буш называет Ирак, Иран и Северную Корею «Осью зла».

29 января в Украине и мире отмечают:

29 января в Украине чествуется День памяти Героев Крут. Это были студенты, которые отчаянно сдерживали большевистское давление около железнодорожной станции, в результате чего почти все большевистские войска потеряли возможность атаковать на несколько дней. Это дало украинской делегации заключить Берестейский договор. Юноши, которые учились в Украинской юношеской военной школе имени Богдана Хмельницкого вместе со Студенческим шалашом и шалашом «Смерти» сдержали четырех тысячную армию большевиков. Самым маленьким Героям Крут было 16 лет.

Также 29 января День пазла и головоломки. Дата связана с первым выходом пазлов в мире. Создал головоломку Джон Спилсбери в XVIII веке. Он был гравером и изобретателем, поэтому придумал тематическую игру, разделив черно-белую карту мира по контуру стран и предложил собрать ее снова. До XIX века подобные головоломки использовали в учебных целях. Но когда дорогое дерево для основания заменили картоном, то в США наладили первое массовое производство пазлов.

А еще 29 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. Главной целью происшествия является проведение предупредительных мер, направленных на предупреждение угрозы ядерной войны.

29 января День изобретения автомобиля (бензинового). Именно в этот день 1886 года был создан первый бензиновый автомобиль. Карл Бенц из Германии оформил патент по своему изобретению. Первые его чертежи показывали трехколесный экипаж, в котором могли ехать двое пассажиров. Такое авто оборудовалось бензиновым двигателем и могло развивать скорость до 16 км/ч.