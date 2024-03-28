28 березня рашисти атакували Одесу ракетами: що відомо про ранкові вибухи

Про це повідомили в Силах оборони Півдня.

Уранці, 28 березня, з акваторії Чорного моря по Одеській області направив керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем.

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Керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер розповів подробиці нічної атаки.

На початку ночі з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 у бік півдня нашого регіону, а потім із літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку.

Ракети втратили бойову здатність в акваторії моря.

Близько третьої години ночі, ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками, спрямувавши їх на об’єкт енергетики. Захисники неба знищили всі цілі.

На щастя, люди не постраждали.

Загалом, за інформацією Повітряних сил, вночі 28 березня силами та засобами ППО знищено 26 із 28 “шахедів” у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.