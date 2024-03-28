28 марта рашисты атаковали Одессу ракетами: что известно об утренних взрывах

Об этом сообщили в Силах обороны Юга.

Утром, 28 марта, из акватории Черного моря по Одесской области направил управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем.

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Руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер рассказал подробности ночной атаки.

В начале ночи с самолетов Ту-22М3, которые вышли на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга нашего региона, а затем с самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении.

Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря.

Около трех часов ночи, враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, направив их на объект энергетики. Защитники неба уничтожили все цели.

К счастью, люди не пострадали.

Всего, по информации Воздушных сил, ночью 28 марта силами и средствами ПВО уничтожено 26 из 28 «шахедов» в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.