28 марта рашисты атаковали Одессу ракетами: что известно об утренних взрывах

Враг продолжает применять тактику точечных ракетных ударов по Одесской области. Ночью и утром 28 марта россияне нанесли ракетные удары, но, к счастью, ракеты не достигли своих целей.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга.
Утром, 28 марта, из акватории Черного моря по Одесской области направил управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем.
Читайте также: Будет ли пляжный сезон в Одессе в этом году — ответ ОВА
Руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер рассказал подробности ночной атаки.
В начале ночи с самолетов Ту-22М3, которые вышли на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга нашего региона, а затем с самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении.
Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря.
Около трех часов ночи, враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, направив их на объект энергетики. Защитники неба уничтожили все цели.
К счастью, люди не пострадали.
Всего, по информации Воздушных сил, ночью 28 марта силами и средствами ПВО уничтожено 26 из 28 «шахедов» в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.