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Ночью оккупанты пытались атаковать объект энергетики в Одесской области

Ночью оккупанты пытались атаковать объект энергетики в Одесской области

Під час нічної атаки 28 березня росіяни намагалися влучити по об’єкту енергосистеми Одеської області. Вони направили туди два дрони, які збили сили ППО.

Як повідомляє телеграм-канал “Одесской жизни” з посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня, вночі Одеську область рашисти атакували ракетами Х-22 і двома ударними дронами.

Обидва “шахеди” були збиті, а наслідки ракетних ударів уточнюються.

Керівник прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що під час нічної атаки по Півдню захисники неба збили близько 15 ударних дронів.

Повітряна тривога тривала майже 4 години. Ворог намагався обійти ППО, запускаючи дрони через житлові будинки.

“Очевидно, що атакував ворог об’єкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові об’єкти… РФ підступно направляла БПЛА через житлові об’єкти, внаслідок чого в Запоріжжі бачимо пожежу та руйнування через падіння уламків у приватному секторі”, – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що на Одещині ворог намагався влучити по об’єкту енергосистеми, але захисники повітря збили обидва дрони, які заходили з моря.

Загалом, за інформацією Повітряних сил, уночі 28 березня силами та засобами ППО знищено 26 із 28 “шахедів” у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Росіяни продовжують терор нашого регіону. З 8:10 ранку в Одесі знову лунають вибухи. Моніторингові пабліки пишуть про роботу ППО по ракеті, що летіла в бік Затоки.

Очікуємо офіційної інформації.

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