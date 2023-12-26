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Магнітні бурі: прогноз вчених на 26 грудня

Магнітні бурі: прогноз вчених на 26 грудня

Сьогодні, 26 грудня, очікується спокійна геомагнітна ситуація, так званий “зелений період” – геомагнітні шторми не перевищать трьох балів. Метеозалежні люди сьогодні можуть не перейматися впливом сонячної активності на здоров’я.

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров’я.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Магнітні бурі по-різному впливають на людей. Найбільш схильні до її впливу метеочутливі, літні люди та володарі хронічних захворювань.

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота і блювання, підвищений артеріальний тиск, біль у серці та суглобах, втома, безсоння.

Існують нескладні правила, дотримання яких значно покращить самопочуття в дні магнітних бур.

  • Регулярно провітрюйте кімнату та частіше бувайте на вулиці.
  • Зробіть невелику зарядку або прогуляйтеся пішки.
  • Пийте більше води та зеленого чаю, а від кави, сигарет, алкоголю та енергетиків відмовтеся.
  • Намагайтеся засипати в один і той же час, спіть не менше 8 годин на добу.
  • Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої їжі.
  • Прийміть контрастний душ.
  • Намагайтеся менше нервувати і тримайтеся якомога далі від джерел стресу.
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