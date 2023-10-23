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24 жовтня три одеські стоматології безкоштовно прийматимуть дітей: адреси

24 жовтня три одеські стоматології безкоштовно прийматимуть дітей: адреси

У вівторок, 24 жовтня, в Одесі проводиться День профілактичних стоматологічних оглядів дитячого населення. Одесити запрошують на безкоштовну перевірку здоров’я зубів дітей.

Мета заходу – раннє виявлення та профілактика стоматологічних захворювань у дітей, повідомили у Департаменті охорони здоров’я Одеської міськради.

Батьків із дітьми запрошують відвідати дитячі відділення стоматологічних поліклінік Одеси, де спеціалісти проведуть безкоштовний профілактичний огляд та рекомендації щодо стану дитячих зубів.

Профілактичний стоматологічний огляд дітей проводитиметься 24 жовтня за адресами:

1. Стоматологічна поліклініка № 1 вул. Дігтярна, 17, з 9.00 до 16.00, тел.726-98-16.

2. Стоматологічна поліклініка № 3

  • вул. Академіка Філатова, 60, з 9.00 до 16.00, тел.767-57-47.
  • вул. Академіка Корольова, 60, з 9.00 до 16.00, тел.747-09-16.

3. Стоматологічна поліклініка № 5 просп. Добровольського, 63а, з 9.00 до 16.00, тел. 758-58-81.

Редакція «Одеського життя» поставила наболілі «зубні» питання, на які відповіла лікар-стоматолог Анастасія Селімова.

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