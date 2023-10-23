24 жовтня три одеські стоматології безкоштовно прийматимуть дітей: адреси

Шкільні домашні завдання: чому за кордоном їх не задають? Усі ми колись навчалися у школі, а після занять обов’язково «робили уроки», тобто виконували домашні завдання. Те саме роблять і наші діти. Але, виявляється, така практика прийнята далеко не у всіх: так, за кордоном вчителі часто не задають домашніх завдань, пояснюючи це тим, що такі завдання не допоможуть покращити успішність учнів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як на Одещині проходить щеплення дітей проти кору В Україні триває вакцинація дітей проти кору. І Одещина з аутсайдерів за кількістю щеплень перейшла у лідери. Це завдяки титанічній праці лікарів і свідомості батьків. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ