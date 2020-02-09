Бесплатная стоматология в Одессе: кто, где и в каких случаях имеет право?

От зубной боли не застрахован никто. А лечение зубов стоит недешево. Но не все знают, что например детская стоматология в нашей стране — бесплатная. Также эти услуги по закону не оплачивают и некоторые льготные категории граждан. Расскажем, кто и при каких условиях может рассчитывать на бесплатные стоматологические услуги и что для этого надо.

Все зависит от дохода семьи

Согласно Закону Украины №76-VIII «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины» от 28.12.2014 есть ряд льготных категорий граждан, которым предоставляют бесплатное зубопротезирование с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. В таких случаях совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не должен превышать величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, которая на сегодняшний день составляет 2940 грн. На бесплатную стоматологию при соблюдении вышеназванных условий могут рассчитывать:

участники войны;

многодетные семьи, дети-сироты;

инвалиды I группы;

ветераны войны, лица, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», и лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной по этому закону;

лица, которые получают льготы по Закону «О жертвах нацистских преследований»;

ветераны труда.

Если человек относится к одной из этих категорий, он должен сначала обратиться в местный орган социальной защиты населения, где проверят его право на льготную стоматологическую услугу, и выдадут соответствующую справку.

Кому протезируют зубы, независимо от размера доходов?

Средства на льготное зубопротезирование одесситам выделяются из государственного и городских бюджетов. В перечень категорий льготников, которые имеют право на бесплатное зубопротезирование без учета дохода семьи (за исключением протезирования из драгоценных металлов), входят:

люди с инвалидностью в следствие войны и участники АТО;

участники боевых действий;

пенсионеры по возрасту;

чернобыльцы 1-й и 2-й категорий и их вдовы;

лица с инвалидностью 1-й и 2-й категорий;

ветераны воинской службы;

ветераны органов МВД и их вдовы;

почетные доноры Украины.

В этом случае, пациент также должен предоставить в стоматологическую поликлинику или больницу справку из органов соцзащиты, подтверждающую статус льготника.

ВАЖНО! Услуги зубопротезирования производят только в государственных стоматологических клиниках в порядке очереди (после обязательной регистрации в регистратуре поликлиники) и в рамках финансирования.

Как еще можно бесплатно лечить зубы?

Граждане почтительного преклонного возраста и у те, у кого зафиксировано особое физическое состояние, могут не дожидаться своей очереди на бесплатные зубопротезы, а рассчитывать на помощь департамента труда и социальной политики Одесского горсовета. Такие выплаты в размере до 3000 грн выделяются в рамках «Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы».

Дети и ургентные пациенты

Стоматологическую службу города Одессы реорганизовали в 2012 году. Путем объединения существующих взрослых стоматологических поликлиник и присоединения к ним детских учреждений в виде отделений в четыре большие специализированные общие поликлиники.

Тогда же реорганизованные стоматологии были переведены на систему хозрасчета, при этом сохраняя статус коммунальных учреждений. Для этих заведений разработали прейскурант за оказываемые услуги. При этом дети и льготные категории населения (ветераны, лица с инвалидностью и другие) получают стоматологическую помощь бесплатно.

Неотложная стоматологическая помощь также является бесплатной. На бесплатную ургентную помощь* и выведение из острого состояния малозатратными технологиями имеют право все граждане, обратившиеся с острой болью. Это финансируется из городского бюджета.

Специально для жителей Приморского района

В «Студенческой стоматологической клинике» при Международном Гуманитарном Университете Одесской Юракадемии жителям Приморского района предоставляют бесплатную стоматологическую помощь.

Принять участие в социальном проекте можно, обратившись по адресу: ул. Черняховского, 2, телефон: (048) 700-78-30.

*Ургентные состояния — группа заболеваний, требующих срочного врачебного вмешательства, невыполнение которого грозит серьёзными осложнениями или летальным исходом для больного.

Адреса государственных стоматологических клиник в Одессе

Городская стоматологическая поликлиника №1:

адрес: ул. Сегедская,1;

ул. Сегедская,1; телефон: (0482) 63-03-33.

Городская стоматологическая поликлиника №2:

адрес: Приморский бульвар, 6;

Приморский бульвар, 6; телефон: (048) 725-91-24.

Городская стоматологическая поликлиника №3:

адрес: Люстдорфская дорога, 86-А;

Люстдорфская дорога, 86-А; телефон: (048) 765-25-42.

Городская стоматологическая поликлиника №4:

адрес: ул. Прохоровская, 43;

ул. Прохоровская, 43; телефон: (048) 732-25-29.

Городская стоматологическая поликлиника №5:

адрес: ул. Академика Заболотного, 37;

ул. Академика Заболотного, 37; телефон: (048)­ 755-24-43.

Фото: vashzubnoy.com.ua

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