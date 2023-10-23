24 октября три одесских стоматологии будут бесплатно принимать детей: адреса

Во вторник, 24 октября, в Одессе проводится День профилактических стоматологических осмотров для детского населения. Одесситов приглашают на бесплатную проверку здоровья зубов детей.
Цель мероприятия — раннее выявление и профилактика стоматологических заболеваний у детей, сообщили в Департаменте здравоохранения Одесского горсовета.
Родителей с детьми приглашают посетить детские отделения стоматологических поликлиник Одессы, где специалисты проведут бесплатный профилактический осмотр и рекомендации о состоянии детских зубов.
Профилактический стоматологический осмотр детей будет проводиться 24 октября по адресам:
1. Стоматологическая поликлиника №1 ул. Дегтярная, 17, с 9.00 до 16.00, тел.726-98-16.
2. Стоматологическая поликлиника №3
- ул. Академика Филатова, 60, с 9.00 до 16.00, тел.767-57-47.
- ул. Академика Королева, 60, с 9.00 до 16.00, тел.747-09-16.
3. Стоматологическая поликлиника №5 просп. Добровольского, 63а, с 9.00 до 16.00, тел. 758-58-81.
Редакция «Одесской жизни» задала наболевшие «зубные» вопросы, на которые ответила врач-стоматолог Анастасия Селимова.
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