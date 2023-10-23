24 октября три одесских стоматологии будут бесплатно принимать детей: адреса

Школьные домашние задания: почему за границей их не задают? Все мы когда-то учились в школе, а после занятий обязательно «делали уроки», то есть выполняли домашние задания. То же самое делают и наши дети. Но, оказывается, такая практика принята далеко не у всех: так, за границей учителя часто не задают домашние задания, объясняя это тем, что такие задания не помогут улучшить успеваемость учеников. ПОДРОБНЕЕ

Как на Одесщине проходит вакцинация детей против кори В Украине идет вакцинация детей против кори. И Одесщина из аутсайдеров по количеству прививок перешла в лидеры. Это благодаря титаническому труду врачей и сознательным родителям. ПОДРОБНЕЕ