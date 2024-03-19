Дівчина з Подільська двічі встановила світовий рекорд

Софія займається у студії танцю та циркового мистецтва «Грація» в Подільську. Тренеркою дівчинки є її мама Марина Тепла.

Минулого року дванадцятирічна Софія зуміла встановити два світові рекорди.

У 2022 році її – єдину представницю України — запросили на всесвітньо відоме італійське телешоу. Тоді Софія подолала дистанцію у 20 метрів у техніці contortion roll за 10,49 секунди.

Contortion roll – це гімнастичний трюк, коли спортсмен з прогином у спині і тримаючи ноги біля обличчя котиться на великій швидкості

Попередній світовий рекорд contortion roll було встановлено у травні 2021 року дівчинкою із Китаю. Час проходження 20 метрів у потрійній складці становив 13,2 секунди.

А весною 2023-го спортсменка виконала потрійну гімнастичну складку, віджавшись від підлоги тільки на руках 21 раз за 30 секунд.

– Я тоді сказала собі, що необхідно продовжувати доводити всьому світові, що Україна багата талановитими і цілеспрямованими дітьми. І поставила мету – установити ще один світовий рекорд. Думаю, що власним прикладом надихну спортсменів України не втрачати мотивацію і йти до наміченої цілі, — сказала Софія після нагородження.

Софія Тепла не тільки захоплюється спортом. Вона створює прикраси, обожнює настільні ігри, пече смачні млинці і любить дивувати рідних.

Ім’я гімнастки з Подільська занесене до списку юних обдарувань Книги рекордів Гіннеса.