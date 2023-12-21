21 грудня: чому цього дня не можна підслуховувати та підглядати

Яке православне свято відзначають 21 грудня

21 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Іуліанії. Народилася в сім’ї язичника в Никодимії. Коли дівчинці було 9 років, вона усвідомила всю силу християнства, тому таємно від всіх прийняла хрещення. Тоді ж її силою заручили. Іуліанія в день свого весілля відмовилася виходити заміж, тому що хотіла присвятити життя Богу. За це батько її жорстоко побив, а потім віддав єпарху на суд. Спочатку той вмовляв дівчину вийти заміж, але коли вона відмовилася, то наказав її катувати. Господь зцілював всі рани Іуліанії і ті, хто бачив це диво, одразу починали вірити в Христа. За це її було страчено як мученицю. Відбулося це 304 року.

Що не можна робити 21 грудня:

Не можна нікому бажати здоров’я і щастя, тому що здійсниться все навпаки.

Заборонено давати обіцянки і піднімати з землі речі, тому що це стане причиною фінансових проблем.

Не можна підслуховувати і підглядати, тому що очі та вуха можуть захворіти.

Народні прикмети 21 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: відлуння в лісі чується виразно і далеко — найближчими днями будуть сильні морози;

червоний світанок — до заметілі;

морозна погода, але снігу мало — влітку буде посушливо;

яка погода, таким буде вересень;

багато снігу на землі — до родючого року.

Існувало повір’я, якщо цього дня пов’язати на руку червону нитку, то можна захиститися від злих сил. Наші предки починали підраховувати запаси їжі та розподіляти їх, щоб вистачило до настання весни.

Іменини 21 грудня святкують:

Уляна,

Михайло,

Микита,

Петро.

Талісманом людини, народженої 21 грудня, є хризопраз. З грецької мови назва каменю перекладається як “золоте яблуко”. Здавна вважалося, що хризопраз — символ успіху, дружби.

21 грудня народилися:

1801 рік — український поет, композитор та торбаніст Тимко Падура;

1889 рік — український мистецтвознавець, історик архітектури, музейник і педагог Стефан Таранушенко;

1963 рік — офіцер Збройних Сил України, льотчик-винищувач, учасник російсько-української війни, Герой України Степан Чобану.

Важливі та пам’ятні дати 21 грудня в Україні та світі:

1846 рік — шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосовує анестезію під час хірургічної операції;

1867 рік — австрійський цісар Франц Йосиф затверджує австро-угорську угоду і Конституцію Австрії;

1898 рік — П’єр і Марія Кюрі відкривають радій;

1913 рік — у нью-йоркській газеті публікують перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн;

1937 рік — у Голлівуді відбувається прем’єра першого повнометражного мультфільму “Білосніжка та семеро гномів”;

1975 рік — арабські терористи на чолі з Ільїчем Раміресом Санчесом захоплюють штаб-квартиру ОПЕК у Відні, де саме проходила сесія організації;

1988 рік — над Локербі, Шотландія, вибухає “Боїнг-747” американської авіакомпанії “Пан Американ”;

1990 рік — біля станції метро “Лівобережна” відбувається офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра;

1991 рік — незалежність України визнають Азербайджан і Сьєрра-Леоне;

1992 рік — у Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписують угоду про створення Центральноєвропейської зони вільної торгівлі;

2007 рік — до Шенгенської зони входить ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

21 грудня в Україні і світі відзначають:

21 грудня в Україні святкують День Державної служби зайнятості. Державну службу зайнятості України створили саме 21 грудня 1990 року. Вона відповідальна за комплексне вирішення питань, які пов’язані з регулюванням зайнятості, працевлаштуванням, професійною орієнтацією, соціальною підтримкою тих громадян, які тимчасово не працюють.

Також 21 грудня Всесвітній день сноуборду. Ця подія вказує на відкриття нового зимового сезону, тому на неї з нетерпінням чекають всі сноубордисти. Зазвичай святкують на всіх гірськолижних курортах світу. Але особливо активно цей день святкують в США, Китаї та деяких країнах Європи.

А ще 21 грудня святкують День народження кросворда. Ця захоплива гра була створена газетярем з Нью-Йорка Артуром Вінном, який 1913 року на прохання “New York Word” придумав гру, що могла б зацікавити якомога більше людей незалежно від їхньої професії, інтересів чи статусу.