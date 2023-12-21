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21 декабря: почему в этот день нельзя подслушивать и подсматривать

21 декабря: почему в этот день нельзя подслушивать и подсматривать

Сегодня, 21 декабря, День Государственной службы занятости в Украине. А еще сегодня Всемирный день сноуборда. Это событие указывает на открытие нового сезона. Православные верующие чтят память святой мученицы Иулиании.

Какой православный праздник отмечают 21 декабря

21 декабря в церковном календаре – день памяти святой мученицы Иулиании. Родилась в семье язычника в Никодимии. Когда девочке было 9 лет, она осознала всю силу христианства, потому тайно от всех приняла крещение. Тогда же его силой обручили. Иулиания в день своей свадьбы отказалась выходить замуж, потому что хотела посвятить жизнь Богу. За это отец ее жестоко избил, а затем отдал епарху на суд. Сначала тот уговаривал девушку выйти замуж, но когда она отказалась, то приказал ее пытать. Господь исцелял все раны Иулиании и видевшие это чудо сразу начинали верить во Христа. За это она была казнена как мученица. Это произошло в 304 году.

Что нельзя делать 21 декабря:

  • Нельзя никому желать здоровья и счастья, потому что сбудется все наоборот.
  • Запрещено давать обещания и поднимать с земли вещи, потому что это станет причиной финансовых проблем.
  • Нельзя подслушивать и подсматривать, потому что глаза и уши могут заболеть.

Народные приметы 21 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: эхо в лесу слышится отчетливо и далеко — в ближайшие дни будут сильные морозы;
  • красный рассвет — к метели;
  • морозная погода, но снега мало — летом будет засушливо;
  • какая погода, такой будет сентябрь;
  • много снега на земле — до плодородного года.

Если в этот день повязать на руку красную нить, то можно защититься от злых сил. Наши предки начинали подсчитывать запасы пищи и распределять их, чтобы хватило до наступления весны.

Именины 21 декабря празднуют:

  • Ульяна,
  • Михаил,
  • Никита,
  • Петр.

Талисманом человека, рожденного 21 декабря, является хризопраз. С греческого языка название камня переводится как «золотое яблоко». Издавна считалось, что хризопраз – символ успеха, дружбы.

21 декабря родились:

  • 1801 год — украинский поэт, композитор и торбанист Тимко Падура;
  • 1889 год — украинский искусствовед, историк архитектуры, музейщик и педагог Стефан Таранушенко;
  • 1963 год — офицер Вооруженных Сил Украины, летчик-истребитель, участник российско-украинской войны, Герой Украины Степан Чобану.

Важные и памятные даты 21 декабря в Украине и мире:

  • 1846 год — шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применяет анестезию во время хирургической операции;
  • 1867 год — австрийский император Франц Иосиф утверждает австро-венгерское соглашение и Конституцию Австрии;
  • 1898 год — Пьер и Мария Кюри открывают радий;
  • 1913 год — в нью-йоркской газете публикуют первый в истории кроссворд, который составил Артур Винн;
  • 1937 год — в Голливуде проходит премьера первого полнометражного мультфильма «Белоснежка и семь гномов»;
  • 1975 год — арабские террористы во главе с Ильичем Рамиресом Санчесом захватывают штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где проходила сессия организации;
  • 1988 год — над Локерби, Шотландия, взрывается «Боинг-747» американской авиакомпании «Пан Американ»;
  • 1990 год — возле станции метро «Левобережная» проходит официальное открытие постоянного помещения Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра;
  • 1991 год — независимость Украины признают Азербайджан и Сьерра-Леоне;
  • 1992 год — в Кракове Венгрия, Польша и Чехословакия подписывают соглашение о создании Центральноевропейской зоны свободной торговли;
  • 2007 год — в Шенгенскую зону входит еще 9 стран Европейского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

21 декабря в Украине и мире отмечают:

21 декабря в Украине отмечают День Государственной службы занятости. Государственная служба занятости Украины была создана именно 21 декабря 1990 года. Она ответственна за комплексное решение вопросов, связанных с регулированием занятости, трудоустройством, профессиональной ориентацией, социальной поддержкой временно не работающих граждан.

Также 21 декабря Всемирный день сноуборда. Это событие указывает на открытие нового зимнего сезона, поэтому его с нетерпением ждут все сноубордисты. Обычно отмечают на всех горнолыжных курортах мира. Но особенно активно этот день отмечают в США, Китае и некоторых странах Европы.

А еще 21 декабря отмечают День рождения кроссворда. Эта увлекательная игра была создана газетчиком из Нью-Йорка Артуром Винном, который в 1913 году по просьбе New York Word придумал игру, которая могла бы заинтересовать как можно больше людей независимо от их профессии, интересов или статуса.

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