Церковні свята та народні традиції 7 жовтня: ким були святі Сергій та Вакх, та в чому вони допомагають

У 2023 році Православна церква України здійснила перехід на новий календарний стиль (новоюліанський). Внаслідок цього всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Проте деякі віряни продовжують дотримуватися попереднього календаря (юліанського), оскільки збереження старого стилю залишається правом релігійних громад та монастирів.

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Церковне свято за новим стилем

7 жовтня за новим церковним календарем вшановується пам’ять кількох святих:

Мученики Сергій і Вакх

Ці воєначальники служили в армії імператора Максиміана в III-IV століттях. Незважаючи на язичницьке оточення, вони сповідували християнство. За відмову поклонятися язичницьким богам їх піддали жорстоким тортурам. Вакха забили мечами, а Сергія стратили після тривалих мук.

Преподобний Сергій Послушний Києво-Печерський

Жив у XII-XIII століттях. Відомостей про його життя збереглося небагато. Прославився своєю покірністю та послухом настоятелю, за що й отримав прізвисько “Слухняний”.

Церковне свято за старим стилем

За старим календарним стилем відзначається день пам’яті святої рівноапостольної Текли Іконійської.

Сергій Зимній – Народні традиції

У народному календарі цей день відомий як Сергій Зимній. Вважається початком зимового сезону, коли можливі перші нічні заморозки.

Заборони дня

Церква застерігає від сварок, лихослів’я, пліток та осуду.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

За народними віруваннями, краще не переносити заплановані справи.

Існує застереження щодо випічки та роботи з борошном: не можна робити тісто та випікати з нього .

Що треба зробити сьогодні

Звертатися у молитвах до святих за підтримкою перед зимовими холодами.

Традиційно цього дня починали опалювальний сезон.

Існує повір’я, що вихід з дому з новою річчю приносить здоров’я.

Іменини 7 жовтня

За новим стилем іменини святкують: Сергій, Миколай, Марк, Юліан, Пелагея, Йосип.

За старим стилем: Павло, Василь, Сергій, Фекла, Степан, Андрій, Давид, Віталій, Владислав.

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