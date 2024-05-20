20 травня: який сьогодні день в Україні і світі

День перекладача жестової мови

В Україні святкують День перекладача жестової мови. Це свято було започатковано Українським товариством глухих 2009 року. Метою цього дня є привернення уваги суспільства до проблем осіб з порушенням слуху, української жестової мови, а також визнання неоціненного внеску перекладачів жестової мови у розвиток спільноти глухих.

Всесвітній день метролога

Також 20 травня Всесвітній день метролога. Це свято було створене з метою визнання важливості професії метролога та привернення уваги суспільства до метрології в промисловості, медицині, соціумі та інших сферах.

Всесвітній день травматолога

А ще 20 травня Всесвітній день травматолога. Це день, коли ми вшановуємо лікарів-травматологів та ортопедів, які спеціалізуються на лікуванні травм різної етіології та складності. Травматологи відіграють життєво важливу роль у медицині, адже вони допомагають людям відновитися після вивихів, переломів, синців та інших травм кісток і суглобів.

День банківських працівників України

20 травня святкують День банківських працівників України. Свято було засновано за указом президента Леоніда Кучми в березні 2004 року. Цей день є визнанням важливої ролі банківської системи та значного внеску працівників цієї галузі в розвиток економіки держави та забезпечення фінансової стабільності.

Європейський день моря

Також 20 травня Європейський день моря. Свято було започатковано Європейською комісією 2008 року. Європейський день моря спрямований на привернення уваги до проблем морського забруднення, збереження морських ресурсів та сталого розвитку морського середовища.

Всесвітній день бджіл

А ще 20 травня Всесвітній день бджіл. Був офіційно встановлений Організацією Об’єднаних Націй 2017 року. Це свято має на меті підвищити обізнаність про важливість бджіл та інших запилювачів для нашої екосистеми та продовольчої безпеки.

Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом

20 травня Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом. Це щорічна подія, метою якої є підвищення обізнаності про стани аутоімунного артриту та надання підтримки людям, які живуть із цими захворюваннями. Аутоімунний артрит — це група захворювань, при яких імунна система організму атакує власні суглоби, спричиняючи запалення та біль.

День клінічних випробувань

Також 20 травня День клінічних випробувань. Він є важливою подією, яка підкреслює значення клінічних випробувань у медичних дослідженнях та розвитку нових методів лікування. Цей день визнає внесок волонтерів, дослідників, медичних працівників та організацій, які беруть участь у клінічних випробуваннях.

Міжнародний день червоних кросівок

А ще 20 травня Міжнародний день червоних кросівок. День є частиною глобального руху, присвяченого підвищенню обізнаності про харчову алергію. Цей день не стосується моди або стилю, а має глибше значення, оскільки був заснований у пам’ять про Оклі Деббса, 11-річного хлопчика, який помер від алергічної реакції на волоський горіх у листопаді 2016 року. Оклі любив червоні кросівки, і цей символ був обраний для представлення усвідомлення харчової алергії. Його батьки, Меррілл і Роберт Деббс, заснували некомерційну організацію Red Sneakers for Oakley 2018 року, щоб запобігти подібним трагедіям в інших сім’ях.

Які історичні події стались 20 травня

325 — відкрився Вселенський собор у Нікеї.

1498 — португальський мореплавець Васко да Гама першим з європейців дістався Індії.

1783 — підписано Версальський мир, що поклав край війні між Францією, Англією та Нідерландами.

1787 — засновано місто Єкатеринослав (нині — Дніпро).

1873 — фірма Levi Strauss & Co. отримала одноосібне право на виробництва штанів із заклепками на кишенях. Цю дату вважають днем народження джинсів.

1875 — в Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.

1927 — Велика Британія визнала незалежність Саудівської Аравії.

1927 — американський льотчик Чарльз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт. Він тривав до 21 травня.

1956 — на атолі Бікіні США провели перше випробування термоядерної бомби.

1965 — катастрофа Boeing 720 поблизу Каїра (Єгипет) — загинула 121 людина.

1980 — на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9% мешканців висловилися проти від’єднання від Канади.

1991 — Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських громадян за кордон.

2009 — донецький «Шахтар» став володарем останнього в історії Кубку УЄФА, перемігши у фіналі німецький «Вердер» 2:1.

2019 — відбулась інавгурація президента України Володимира Зеленського.

2002 — міжнародне визнання незалежності Східного Тимору.

Хто народився 20 травня