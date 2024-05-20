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20 мая: какой сегодня день в Украине и мире

20 мая: какой сегодня день в Украине и мире

В Украине и мире 20 мая 2024 отмечают День переводчика жестового языка, Всемирные дни метролога и травматолога. А еще сегодня профессиональный праздник украинских банковских работников. Также сегодня День красных кроссовок, который совсем не об обуви.

День переводчика языка языка

В Украине отмечают День переводчика жестового языка. Этот праздник был начат Украинским обществом глухих в 2009 году. Целью этого дня является привлечение внимания общества к проблемам лиц с нарушением слуха, украинского жестового языка, а также признание неоценимого вклада переводчиков жестового языка в развитие глухих сообществ.

Всемирный день метролога

Также 20 мая – Всемирный день метролога. Этот праздник был создан с целью признания важности профессии метролога и привлечения внимания общества к метрологии в промышленности, медицине, социуме и других областях.

Всемирный день травматолога

А еще 20 мая – Всемирный день травматолога. Это день, когда мы чествуем врачей-травматологов и ортопедов, специализирующихся на лечении травм разной этиологии и сложности. Травматологи играют жизненно важную роль в медицине, ведь они помогают людям восстановиться после вывихов, переломов, кровоподтеков и других травм костей и суставов.

День банковских работников Украины

20 мая отмечают День банковских работников Украины. Праздник был основан по указу президента Леонида Кучмы в марте 2004 года. Этот день является признанием важной роли банковской системы и значительного вклада работников в развитие экономики государства и обеспечения финансовой стабильности.

Европейский день моря

Также 20 мая – Европейский день моря. Праздник был начат Европейской комиссией 2008 года. Европейский день моря направлен на привлечение внимания к проблемам морского загрязнения, сохранению морских ресурсов и устойчивому развитию морской среды.

Всемирный день пчел

А еще 20 мая Всемирный день пчел. Был официально установлен Организацией Объединенных Наций в 2017 году. Целью праздника является повышение осведомленности о важности пчел и других опылителей для нашей экосистемы и продовольственной безопасности.

Всемирный день борьбы с аутоиммунным артритом

20 мая Всемирный день борьбы с аутоиммунным артритом. Это ежегодное событие, целью которого является повышение осведомленности о состояниях аутоиммунного артрита и оказание поддержки людям, живущим с этими заболеваниями. Аутоиммунный артрит – это группа заболеваний, при которых иммунная система организма атакует собственные суставы, вызывая воспаление и боль.

День клинических испытаний

Также 20 мая – День клинических испытаний. Он является важным событием, подчеркивающим значение клинических испытаний в медицинских исследованиях и развитие новых методов лечения. Этот день признает вклад волонтеров, исследователей, медицинских работников и организаций, участвующих в клинических испытаниях.

Международный день красных кроссовок

А еще 20 мая Международный день красных кроссовок. День является частью глобального движения, посвященного повышению осведомленности о пищевой аллергии. Этот день не касается моды или стиля, а имеет более глубокое значение, поскольку был основан в память об Окли Деббса, 11-летнем мальчике, умершем от аллергической реакции на грецкий орех в ноябре 2016 года. Окли любил красные кроссовки, и этот символ был выбран для представления осознания пищевой аллергии. Его родители, Меррилл и Роберт Деббс, основали некоммерческую организацию Red Sneakers for Oakley 2018 года, чтобы предотвратить подобные трагедии в других семьях.

Какие исторические события произошли 20 мая

  • 325 — открылся Вселенский собор в Никее.
  • 1498 — португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев добрался до Индии.
  • 1783 — подписан Версальский мир, положивший конец войне между Францией, Англией и Нидерландами.
  • 1787 — основан город Екатеринослав (ныне — Днепр).
  • 1873 — фирма Levi Strauss & Co. получила единоличное право на производство штанов с заклепками на карманах. Эту дату считают днем ​​рождения джинсов.
  • 1875 — в Париже 17 государств подписали Метрическую конвенцию по внедрению единой метрической системы.
  • 1927 — Великобритания признала независимость Саудовской Аравии.
  • 1927 — американский летчик Чарльз Линдберг начал первый беспосадочный трансатлантический перелет. Он продлился до 21 мая.
  • 1956 — на атолле Бикини США провели первое испытание термоядерной бомбы.
  • 1965 — крушение Boeing 720 вблизи Каира (Египет) — погиб 121 человек.
  • 1980 — на референдуме в канадской провинции Квебек 59,9% жителей высказались против отсоединения от Канады.
  • 1991 — Верховный Совет СССР принял решение об упрощении выездау советских граждан за границу.
  • 2009 — донецкий «Шахтер» стал обладателем последнего в истории Кубка УЕФА, победив в финале немецкий «Вердер» 2:1.
  • 2019 — состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.
  • 2002 — международное признание независимости Восточного Тимора.

Кто родился 20 мая

  • 1470 — Пьетро Бембо, итальянский гуманист, поэт, кардинал.
  • 1764 — Иоганн Шадов, немецкий скульптор, автор квадриги с богиней Победы на Бранденбургских воротах в Берлине.
  • 1799 — Оноре де Бальзак, французский писатель.
  • 1830 — Мало Гектор, французский писатель.
  • 1851 — Эмиль Берлинер, американский изобретатель граммофона и микрофона.
  • 1882 — Сигрид Унсет, норвежская писательница, лауреат Нобелевской премии 1928 года.
  • 1901 — Макс Эйве, нидерландский шахматист, 5-й чемпион мира.
  • 1913 — Уильям Хьюлетт, американский инженер, соучредитель компании Hewlett-Packard.
  • 1923 — Надин Гордимер, южноафриканская писательница, лауреат Нобелевской премии 1991 года.
  • 1943 — Альбано Карризи, итальянский певец.
  • 1944 — Джо Кокер, английский певец.
  • 1946 — Шер, американская певица.
  • 1956 — Борис Акунин, русский писатель.
  • 1985 — Крис Фрум, британский велогонщик, 4-кратный победитель гонки «Тур де Франс».
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