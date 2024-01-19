19 січня: чому цього дня не можна носити чорний одяг

Яке православне свято відзначають 19 січня

19 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Макарія Великого. Батьки Макарія до глибокої старості не мали дітей, а тому щодня молили Бога подарувати їм малюка. В дорослому віці Макарій одружився, але швидко овдовів. Весь свій час проводив із літніми батьками, допомагав їм. І одного разу зрозумів, що бажає прийняти чернечий шлях. Після смерті батьків роздав все своє майно і знайшов наставника, який допоміг йому побудувати келію.

Душа Макарія прагнула самотнього життя. А тому він пішов до пустелі і став учнем Антонія Великого. Згодом отримав сан ієромонаха. Тоді йому було вже 40 років. За всі діяння Господь наділив його даром зцілення. А ще він вмів воскрешати мертвих. Язичники під час гонінь християн знайшли преподобного, відвезли його з братією на острів. Однак Макарій вигнав бісів і доньки царя і всі жителі острова стали християнами. Помер він 391 року.

Що не можна робити 19 січня

Не дозволяється стригти волосся.

Заборонено виконувати важку роботу, тому що доведеться весь рік гарувати.

Не можна носити чорний одяг — до біди.

Народні прикмети 19 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонячний день — весна прийде рано;

на небі багато зірок — можна поки не чекати на потепління, адже зима буде тривалою;

заметіль — весна прийде пізно;

завірюха — до хуртовин на Масницю;

відлига означає, що незабаром прийде справжнє тепло;

погода безхмарна — до теплої весни.

Здавна вірили, що цей день сприятливий для будь-яких нових починань. Особливо вдалими будуть ті справи, які спрямовані на покращення життя інших людей. Якщо на Макарія вам приснився сон, обов’язково запам’ятайте.

Іменини 19 січня святкують:

Федір,

Макар,

Сава,

Антон,

Арсен,

Григорій,

Марко,

Феодосія,

Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 19 січня, є яшма. Мінерал, який може мати різний колір. Здавна вважалося, що талісмани з яшмою носять люди, які люблять подорожувати. А ще вважалося, що це камінь краси.

19 січня народилися:

1909 рік — повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель Іван Клим;

1912 рік — український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН, в’язень німецьких концтаборів Ярослав Стецько;

1927 рік — кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії Кардаш Петро.

Важливі та пам’ятні дати 19 січня в Україні та світі

1795 рік — Батавська революція в Голландській республіці завершується проголошенням Батавської республіки;

1825 рік — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка отримали патент на спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів;

1903 рік — оголошують проведення першої велогонки “Тур де Франс” — найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів;

1906 рік — побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу “Шершень”;

1907 рік — в журналі “Вар’єте” з’являються перші рецензії на кінофільми;

1915 рік — француз Георг Клод отримує патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами;

1925 рік — спільне засідання ВУАН постановляє організувати Медичний відділ ВУАН;

1938 рік — американська фірма “General Motors” перша у світі починає серійне виробництво дизельних двигуні;

1946 рік — створюють Союз українців у Великій Британії;

1946 рік — створюють Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу;

1955 рік — президент США Дуайт Ейзенхауер дозволяє уперше показати по телебаченню зняту пресконференцію;

1963 рік — відбувається перший виступ групи The Beatles на телебаченні;

1966 рік — Індіра Ганді стає третім прем’єр-міністром Індії;

1978 рік — у Німеччині випускають останній автомобіль “Фольксваген Жук”;

1981 рік — Алжирські угоди вирішують кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані;

2012 рік — ФБР закриває сайт Megaupload;

2014 рік — у Києві на вулиці Грушевського розпочинається збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича;

2017 рік — в Україні офіційно з’являється Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

19 січня в Україні та світі відзначають:

19 січня в Україні і світі відзначають День доброї пам’яті (Good Memory Day), що відзначається щороку 19 січня, — це день, присвячений плеканню добрих моментів з нашого минулого і сьогодення, а також створенню нових для майбутнього. Цей день заохочує нас зосередитися на позитивних спогадах і дослідити способи покращення нашої пам’яті.

Також 19 січня Всесвітній день домашнього сиру або Всесвітній день кварка відзначається 19 січня, присвячений вшануванню домашньому сиру кисломолочному — універсального та поживного молочного продукту. Цей день заохочує людей відкривати для себе домашній сир і включати його у свій раціон, відзначаючи його користь для здоров’я та кулінарну універсальність.