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19 січня: чому цього дня не можна носити чорний одяг

19 січня: чому цього дня не можна носити чорний одяг

Сьогодні, 19 січня, у світі відзначають День доброї пам’яті – це день, присвячений плеканню добрих моментів з нашого минулого і сьогодення, а також створенню нових для майбутнього. Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Макарія Великого. 

Яке православне свято відзначають 19 січня

19 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Макарія Великого. Батьки Макарія до глибокої старості не мали дітей, а тому щодня молили Бога подарувати їм малюка. В дорослому віці Макарій одружився, але швидко овдовів. Весь свій час проводив із літніми батьками, допомагав їм. І одного разу зрозумів, що бажає прийняти чернечий шлях. Після смерті батьків роздав все своє майно і знайшов наставника, який допоміг йому побудувати келію.

Душа Макарія прагнула самотнього життя. А тому він пішов до пустелі і став учнем Антонія Великого. Згодом отримав сан ієромонаха. Тоді йому було вже 40 років. За всі діяння Господь наділив його даром зцілення. А ще він вмів воскрешати мертвих. Язичники під час гонінь християн знайшли преподобного, відвезли його з братією на острів. Однак Макарій вигнав бісів і доньки царя і всі жителі острова стали християнами. Помер він 391 року.

Що не можна робити 19 січня

  • Не дозволяється стригти волосся.
  • Заборонено виконувати важку роботу, тому що доведеться весь рік гарувати.
  • Не можна носити чорний одяг — до біди.

Народні прикмети 19 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: сонячний день — весна прийде рано;
  • на небі багато зірок — можна поки не чекати на потепління, адже зима буде тривалою;
  • заметіль — весна прийде пізно;
  • завірюха — до хуртовин на Масницю;
  • відлига означає, що незабаром прийде справжнє тепло;
  • погода безхмарна — до теплої весни.

Здавна вірили, що цей день сприятливий для будь-яких нових починань. Особливо вдалими будуть ті справи, які спрямовані на покращення життя інших людей. Якщо на Макарія вам приснився сон, обов’язково запам’ятайте.

Іменини 19 січня святкують:

  • Федір,
  • Макар,
  • Сава,
  • Антон,
  • Арсен,
  • Григорій,
  • Марко,
  • Феодосія,
  • Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 19 січня, є яшма. Мінерал, який може мати різний колір. Здавна вважалося, що талісмани з яшмою носять люди, які люблять подорожувати. А ще вважалося, що це камінь краси.

19 січня народилися:

  • 1909 рік — повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель Іван Клим;
  • 1912 рік — український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН, в’язень німецьких концтаборів Ярослав Стецько;
  • 1927 рік — кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії Кардаш Петро.

Важливі та пам’ятні дати 19 січня в Україні та світі

  • 1795 рік — Батавська революція в Голландській республіці завершується проголошенням Батавської республіки;
  • 1825 рік — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка отримали патент на спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів;
  • 1903 рік — оголошують проведення першої велогонки “Тур де Франс” — найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів;
  • 1906 рік — побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу “Шершень”;
  • 1907 рік — в журналі “Вар’єте” з’являються перші рецензії на кінофільми;
  • 1915 рік — француз Георг Клод отримує патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами;
  • 1925 рік — спільне засідання ВУАН постановляє організувати Медичний відділ ВУАН;
  • 1938 рік — американська фірма “General Motors” перша у світі починає серійне виробництво дизельних двигуні;
  • 1946 рік — створюють Союз українців у Великій Британії;
  • 1946 рік — створюють Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу;
  • 1955 рік — президент США Дуайт Ейзенхауер дозволяє уперше показати по телебаченню зняту пресконференцію;
  • 1963 рік — відбувається перший виступ групи The Beatles на телебаченні;
  • 1966 рік — Індіра Ганді стає третім прем’єр-міністром Індії;
  • 1978 рік — у Німеччині випускають останній автомобіль “Фольксваген Жук”;
  • 1981 рік — Алжирські угоди вирішують кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані;
  • 2012 рік — ФБР закриває сайт Megaupload;
  • 2014 рік — у Києві на вулиці Грушевського розпочинається збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича;
  • 2017 рік — в Україні офіційно з’являється Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

19 січня в Україні та світі відзначають:

19 січня в Україні і світі відзначають День доброї пам’яті (Good Memory Day), що відзначається щороку 19 січня, — це день, присвячений плеканню добрих моментів з нашого минулого і сьогодення, а також створенню нових для майбутнього. Цей день заохочує нас зосередитися на позитивних спогадах і дослідити способи покращення нашої пам’яті.

Також 19 січня Всесвітній день домашнього сиру або Всесвітній день кварка відзначається 19 січня, присвячений вшануванню домашньому сиру кисломолочному — універсального та поживного молочного продукту. Цей день заохочує людей відкривати для себе домашній сир і включати його у свій раціон, відзначаючи його користь для здоров’я та кулінарну універсальність.

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