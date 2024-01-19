19 января: почему в этот день нельзя носить черную одежду

Какой православный праздник отмечают 19 января

19 января в церковном календаре – день памяти преподобного Макария Великого. Родители Макария до глубокой старости не имели детей, а потому каждый день молили Бога подарить им малыша. Во взрослом возрасте Макарий женился, но быстро овдовел. Все время проводил с пожилыми родителями, помогал им. И однажды понял, что желает принять монашеский путь. После смерти родителей раздал все свое имущество и нашел наставника, помогшего ему построить келью.

Душа Макария стремилась к одинокой жизни. Поэтому он пошел в пустыню и стал учеником Антония Великого. Впоследствии получил сан иеромонаха. Тогда ему было уже 40 лет. За все деяния Господь наделил его даром исцеления. А еще он умел воскрешать мертвых. Язычники во время гонений христиан нашли преподобного, увезли его с братией на остров. Однако Макарий изгнал бесов и дочери царя и все жители острова стали христианами. Умер он в 391 году.

Что нельзя делать 19 января

Не разрешается стричь волосы.

Запрещено выполнять тяжелую работу, потому что придется весь год закалять.

Нельзя носить черную одежду — к беде.

Народные приметы 19 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнечный день — весна придет рано;

на небе много звезд — можно пока не ждать потепления, ведь зима будет продолжительной;

метель — весна придет поздно;

вьюга — в метели на Масленицу;

оттепель означает, что вскоре придет настоящее тепло;

погода безоблачная — к теплой весне.

Издревле верили, что этот день благоприятен для любых новых начинаний. Особенно удачными будут те дела, направленные на улучшение жизни других людей. Если на Макарии вам приснился сон, обязательно запомните.

Именины 19 января празднуют:

Федор,

Макар,

Савва,

Антон,

Арсен,

Григорий,

Марко,

Феодосия,

Ефросинья.

Талисманом человека, рожденного 19 января, является яшма. Минерал, который может иметь разный цвет. Издавна считалось, что талисманы с яшмой носят люди, любящие путешествовать. А еще считалось, что это – камень красоты.

19 января родились:

1909 год — уездный проводник ОУН Долинщины, член Краевого Провода ОУН Средних и Восточных Земель Иван Клим;

1912 год — украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН, заключенный немецких концлагерей Ярослав Стецько;

1927 год — кинопостановщик, издатель и общественный деятель украинской эмиграции в Австралии Кардаш Петр.

Важные и памятные даты 19 января в Украине и мире

1795 год — Батавская революция в Голландской республике завершается провозглашением Батавской республики;

1825 год — Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка получили патент на способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров;

1903 год — объявляют проведение первой велогонки «Тур де Франс» — самого престижного и популярного спортивного велосоревнования наших дней;

1906 год — увидел свет первый номер первого украинского сатирического журнала «Шершень»;

1907 год — в журнале «Варьете» появляются первые рецензии на кинофильмы;

1915 год — француз Георг Клод получает патент на неоновую трубку, которую использовали для наружной рекламы;

1925 год — совместное заседание ВУАН постановляет организовать Медицинский отдел ВУАН;

1938 год — американская фирма «General Motors» первая в мире начинает серийное производство дизельных двигателей;

1946 год — создают Союз украинцев в Великобритании;

1946 год — создают Международный военный трибунал для Дальнего Востока;

1955 год — президент США Дуайт Эйзенхауэр позволяет впервые показать по телевидению снятую пресс-конференцию;

1963 год — проходит первое выступление группы The Beatles на телевидении;

1966 год — Индира Ганди становится третьим премьер-министром Индии;

1978 год — в Германии выпускают последний автомобиль «Фольксваген Жук»;

1981 год — Алжирские соглашения разрешают кризис с американскими заложниками, захваченными в 1979 году при штурме посольства США в Тегеране;

2012 год — ФБР закрывает сайт Megaupload;

2014 год — в Киеве на улице Грушевского начинается вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича;

2017 год — в Украине официально появляется Общественное вещание: зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

19 января в Украине и мире отмечают:

19 января в Украине и мире отмечают День доброй памяти (Good Memory Day), отмечаемый ежегодно 19 января, — это день, посвященный выращиванию хороших моментов из нашего прошлого и настоящего, а также созданию новых для будущего. Этот день поощряет нас сосредоточиться на положительных воспоминаниях и исследовать способы улучшения нашей памяти.

Также 19 января Всемирный день домашнего сыра или Всемирный день кварка отмечается 19 января, посвященный домашнему сыру кисломолочному — универсального и питательного молочного продукта. Этот день поощряет людей открывать для себя домашний творог и включать его в свой рацион, отмечая его пользу для здоровья и кулинарную универсальность.