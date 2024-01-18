18 січня: чому цього дня не варто звертатися до суду

Яке православне свято відзначають 18 січня

18 січня в церковному календарі — день пам’яті святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. Афанасій народився 297 року в Олександрії. З дитинства він вивчав Святе Письмо. Одного разу він разом з іншими дітьми грався на березі моря: діти-християни вирішили хрестити друзів-язичників. Афанасій, якого обрали “єпископом”, здійснював хрещення – повторюючи слова, які чув у церкві під час таїнства. За ними з вікна спостерігав патріарх Олександрійський Олександр і велів покликати до себе дітей та їхніх батьків. Поговоривши, він переконався, що Афанасій провів хрещення за церковним статутом, визнав таїнство дійсним і доповнив його миропомазанням.

Коли Афанасій виріс, то став священником. Разом із патріархом Олександром він їздив на Перший Вселенський Собор і там виступив зі спростуванням єресі Арія. Пізніше Афанасія обрали на Олександрійську кафедру. Святитель керував Церквою 47 років і за цей час зазнав чимало гонінь від аріан.

Що не можна робити 18 січня

Цього дня не варто звертатися до суду, тому що програєте справу.

Не можна від цього дня і до Великодня справляти весілля.

Заборонено сваритися, лихословити і переїдати.

Народні прикмети 18 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи літають низько над землею — буде негода;

відлига цього дня вказує на вологе літо і поганий врожай;

сильна заметіль — зима ще затримається;

опівдні з-за хмар виглянуло сонце — чекайте на ранню весну.

Наші предки вірили, що сни в ніч проти 19 січня є пророчими. Тому обов’язково їх запам’ятайте, але нікому про них не розказуйте.

Іменини 18 січня святкують

Кирило,

Євген,

Марко,

Дмитро,

Омелян,

Іларіон,

Максим,

Охрім,

Маркіян,

Афанасій,

Опанас,

Олексій,

Оксана,

Марія.

Талісманом людини, народженої 18 січня, є смарагд. Догороцінний камінь, який вважається один з основних серед самоцвітів. Здавна вірили, що смарагд допомагає відшукати свою другу половинку.

18 січня народилися:

1979 рік — український хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі Руслан Федотенко;

1982 рік — українська артистка балету, прима-балерина Катерина Кухар;

1986 рік — українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки Валентина і Віта Семеренко.

Важливі та пам’ятні дати 18 січня в Україні та світі

1535 рік — іспанський конкістадор Франсіско Пісарро засновує у Перу нинішнє місто Ліма;

1778 рік — британський мореплавець Джеймс Кук стає першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами;

1788 рік — у Ботанічній затоці з’являються перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців;

1800 рік — остаточна поразка французьких монархістів у боротьбі з прибічниками революції;

1871 рік — після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошують про створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх;

1886 рік — у випуск надходить перший автомобіль;

1918 рік — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалюють рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців;

1919 рік — у Версалі розпочинається Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;

1919 рік — у Лондоні засновують автомобілебудівну компанію “Бентлі Моторз”, котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів;

1919 рік — польський піаніст Ігнацій Ян Падеревський стає прем’єр-міністром Польської Республіки;

1934 рік — британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини;

1944 рік — на Волині відбуваються перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС;

1963 рік — засновують футбольний клуб “Карпати” (Львів);

1964 рік — американські лікарі закликають конгрес зобов’язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров’я;

1995 рік — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стається у місті Кобе (Японія), гине шість із половиною тисяч осіб;

1997 рік — норвежець Берґ Усланд закінчує свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року;

2010 рік — вибухають кисневі балони на 4-му поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології), 16 осіб гине;

2023 рік — катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах.

18 січня в Україні та світі відзначають:

18 січня в Україні і світі святкують День технічного обслуговування. Найбільше це свято популярне в США. Щоб техніка справно працювала, їй необхідне вчасне і правильне обслуговування. Таке особливе свято створили, щоб привернути увагу до важливості виконувати технічне обслуговування. Адже відмова від планової діагностики може мати плачевні результати.

Також 18 січня День здорової ваги жінок. Свято припадає щороку на четвер третього повного тижня січня. Важливо пам’ятати, що боротьба за ідеальні параметри, які часто показують в фільмах і серіалах, може закінчитися погано для здоров’я.