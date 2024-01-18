18 января: почему в этот день не стоит обращаться в суд

Какой православный праздник отмечают 18 января

18 января в церковном календаре – день памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Афанасий родился в 297 году в Александрии. С детства он изучал Священное Писание. Однажды он вместе с другими детьми играл на берегу моря: дети-христиане решили крестить друзей-язычников. Афанасий, избранный «епископом», совершал крещение — повторяя слова, которые слышал в церкви во время таинства. За ними из окна наблюдал патриарх Александрийский Александр и велел позвать к себе детей и родителей. Поговорив, он убедился, что Афанасий совершил крещение по церковному уставу, признал таинство действительным и дополнил его миропомазанием.

Когда Афанасий вырос, стал священником. Вместе с патриархом Александром он ездил на Первый Вселенский Собор и там выступил с опровержением ереси Ария. Позже Афанасия избрали на Александрийскую кафедру. Святитель руководил Церковью 47 лет и за это время претерпел немало гонений от ариан.

Что нельзя делать 18 января

В этот день не стоит обращаться в суд, потому что проиграете дело.

Нельзя с этого дня и до Пасхи свадьбу.

Запрещено ссориться, злословить и переедать.

Народные приметы 18 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы летают низко над землей — будет ненастье;

оттепель в этот день указывает на влажное лето и плохой урожай;

сильная метель — зима еще задержится;

в полдень из-за облаков выглянуло солнце — ждите ранней весны.

Наши предки верили, что сны в ночь на 19 января пророческие. Поэтому обязательно их запомните, но никому о них не рассказывайте.

Именины 18 января празднуют

Кирилл,

Евгений,

Марко,

Дмитрий,

Емельян,

Илларион,

Максим,

Охрим,

Маркиан,

Афанасий,

Афанасий,

Алексей,

Оксана,

Мария.

Талисманом человека, рожденного 18 января, является изумруд. Драгоценный камень, который считается одним из основных среди самоцветов. Издавна верили, что изумруд помогает отыскать свою вторую половинку.

18 января родились:

1979 год — украинский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко;

1982 год — украинская артистка балета, прима-балерина Екатерина Кухарь;

1986 год — украинские биатлонистки, олимпийские чемпионки Валентина и Вита Семеренко.

Важные и памятные даты 18 января в Украине и мире

1535 год — испанский конкистадор Франсиско Писарро основывает в Перу нынешний город Лима;

1778 год — британский мореплаватель Джеймс Кук становится первым европейцем, увидевшим современные Гавайские острова и назвал их Сандвичевыми островами;

1788 год — в Ботаническом заливе появляются первые британские поселенцы, которые должны были основать в Австралии исправительные колонии для преступников;

1800 год — окончательное поражение французских монархистов в борьбе со сторонниками революции;

1871 год — после окончания проигранной французами франко-прусской войны в Версальском дворце провозглашают о создании Германской империи, известной как Второй Рейх;

1886 год — в выпуск поступает первый автомобиль;

1918 год — на собрании студентов Киевского университета Святого Владимира и Украинского национального университета принимают решение создать Студенческий шалаш имени Сечевых стрелков;

1919 год — в Версале начинается Парижская мирная конференция, участники которой одобрили устав Лиги наций;

1919 год — в Лондоне основывают автомобилестроительную компанию «Бентли Моторз», специализировавшуюся на производстве спортивных и изысканных автомобилей;

1919 год — польский пианист Игнатий Ян Падеревский становится премьер-министром Польской Республики;

1934 год — британскую полицию снарядили карманными радиоприемниками, которыми передавали данные о совершенных преступлениях;

1944 год — на Волыни происходят первые серьезные стычки Украинской повстанческой армии с войсками НКВД;

1963 год — основывают футбольный клуб «Карпаты» (Львов);

1964 год — американские врачи призывают конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья;

1995 год — во время землетрясения силой 7,2 балла, которое происходит в городе Кобе (Япония), погибает шесть с половиной тысяч человек;

1997 год — норвежец Берг Усланд заканчивает свой одиночный переход через Антарктиду, стартовавший 15 ноября 1996 года;

2010 год — взрываются кислородные баллоны на 4-м этаже больницы № 7 города Луганска (отделение кардиологии), 16 человек погибают;

2023 год — катастрофа вертолета ГСЧС в Броварах.

18 января в Украине и мире отмечают:

18 января в Украине и мире отмечают День технического обслуживания. Больше всего этот праздник популярен в США. Чтобы техника исправно работала, ей необходимо своевременное и правильное обслуживание. Такой особый праздник был создан, чтобы привлечь внимание к важности выполнять техническое обслуживание. Ведь отказ от плановой диагностики может иметь плачевные результаты.

Также 18 января День здорового веса женщин. Праздник выпадает ежегодно на четверг третьей полной недели января. Важно помнить, что борьба за идеальные параметры, часто показываемые в фильмах и сериалах, может закончиться плохо для здоровья.