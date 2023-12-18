18 грудня: які сьогодні свята та чому варто купити нового віника

Яке православне свято відзначають 18 грудня

18 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Модеста. Він був настоятелем феодосівської обителі, пізніше став архієпископом в Єрусалимі. За ті часи перси та іудеї об’єдналися і зруйнували чималу кількість монастирів і священних місць. Серед них і Гроб Господній. Можест став архієпископом після того, як патріарх Захарій відправився у полон разом з іншими вірянами.

Що не можна робити 18 грудня

Не можна лаятися з рідними людьми — може трапитися нещастя.

Заборонено бити посуд — це призведе до лайок.

Триває Різдвяний піст, тож не варто їсти м’ясні, молочні продукти, яйця.

Народні прикмети 18 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода — таким буде червень;

чим сильніший мороз, тим менше снігопадів буде у майбутньому;

на полях дуже мало або взагалі немає снігу — наступний рік буде неврожайним;

сніг падає лапатий — до потепління;

південно-західний або західний вітер до відлиги.

Наші предки цього дня обов’язково купували новий віник — це було доброю прикметою. Також передбачали свою долю за допомогою ворожіння. Лягали на те місце, де молотили хліб і прислухалися: якщо щось застукає, значить вже на людину смерть чекає, а якщо задзвенить — готувалися до весілля.

Важливі та пам’ятні дати в Україні та світі 18 грудня:

1104 рік — Никифор I починає керувати Київською Митрополією;

1865 рік — після ратифікації необхідними трьома чвертями штатів, 13-у поправку до Конституції США про заборону рабства офіційно проголошують частиною основного закону країни;

1890 рік — у Лондоні відкривають першу у світі підземну електрифіковану залізницю (метрополітен);

1917 рік — у Києві відкривають Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут;

1941 рік — американський Конгрес запроваджує цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни;

1958 рік — американці проводять перший сеанс передавання голосу через супутник;

1972 рік — президент США Річард Ніксон віддає наказ про бомбардування Північного В’єтнаму, операція тривала 11 днів;

1991 рік — Незалежність України визнає Вірменія;

1998 рік — вперше за 130 років Палата представників Конгресу США починають слухання з імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі у ході сексуального скандалу;

2007 рік — Юлія Тимошенко вдруге стає прем’єр-міністром України. На пленарному засіданні Верховної Ради України за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від парламентської коаліції БЮТ та НУ-НС;

2008 рік — спекуляції на валютному ринку України досягають верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опускається до позначки близько 9,50—10,20 за долар;

2016 рік — Кабінет міністрів України ухвалює рішення про націоналізацію ПАТ “Приватбанк”.

Іменини 18 грудня святкують:

Марк,

Михайло,

Модест,

Севастіан,

Семен,

Зоя,

Вікторія.

Талісманом людини, народженої 18 грудня є гематит. Цей мінерал дуже часто зустрічається у природі. Ще в давнину вірили, що порошок з гематиту здатний зупинити маточні кровотечі у жінок. Також існувала думка, що амулети з ним захищають від злих сил.

18 грудня народилися:

1876 рік — український маляр-імпресіоніст з нахилом до ліризму і неовізантист, за фахом фізик-хімік Петро Холодний;

1931 рік — українська філологиня та літературознавчиня, активна учасниця руху шістдесятників Михайлина Коцюбинська;

1935 рік — український хімік-неорганік Віктор Скопенко.

18 грудня в Україні та світі відзначають:

18 грудня в Україні святкують День військової контррозвідки Служби безпеки України. Професійне свято було створене указом президента Леоніда Кравчука 1991 року. Саме цей указ поклав початок військовій контррозвідці в нашій країні. Цей департамент СБУ є функціональним підрозділом Центрального управління Служби безпеки України. Перед ним стоїть важливе завдання: протидіяти шпигунству, терористичній діяльності та іншим діям іноземних організацій, спецслужб, окремих осіб, що становлять загрозу державній безпеці країни.

Також 18 грудня Міжнародний день арабської мови. Свято доволі молоде, адже його заснували лише 2010 року. Ініціатором створення стала Організація Об’єднаних Націй. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня було прийняте рішення стосовно того, щоб внести арабську мову у перелік офіційних мов ООН (це сталося 1973 року). Статус міжнародного свято отримало 2012 року.

А ще 18 грудня Міжнародний день мігранта. Його було запроваджено під час Генеральної Асамблеї ООН (4 грудня 2000 року прийняли резолюцію, в які проголошували окрему подію) для того, щоб захистити мігрантів і біженців в усьому світі та впровадити заходи, які спрямовані для їхньої підтримки. Міжнародна спільнота завжди намагалася приділяти увагу захисту прав людини і підтримувати життя біженців.