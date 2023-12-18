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18 декабря: какие сегодня праздники и почему стоит купить новый веник

18 декабря: какие сегодня праздники и почему стоит купить новый веник

Сегодня, 18 декабря, в Украине отмечают День военной контрразведки. Контрразведчики противодействуют шпионажу и террористической деятельности. Православные верующие чтят память святителя Модеста.

Какой православный праздник отмечают 18 декабря

18 декабря в церковном календаре – день памяти святителя Модеста. Он был настоятелем феодосовской обители, позже стал архиепископом в Иерусалиме. В те времена персы и иудеи объединились и разрушили большое количество монастырей и священных мест. Среди них и Гроб Господень. Можест стал архиепископом после того, как патриарх Захарий отправился в плен вместе с другими верующими.

Что нельзя делать 18 декабря

  • Нельзя ругаться с родными людьми — может случиться несчастье.
  • Запрещено бить посуду – это приведет к браням.
  • Продолжается Рождественский пост, поэтому не стоит есть мясные, молочные продукты, яйца.

Народные приметы 18 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: какая погода — таким будет июнь;
  • чем сильнее мороз, тем меньше снегопадов будет в будущем;
  • на полях очень мало или вообще нет снега — следующий год будет неурожайным;
  • снег падает лопатый — к потеплению;
  • юго-западный или западный ветер до оттепелей.

Наши предки в этот день обязательно покупали новый веник – это было хорошей приметой. Также предсказывали свою судьбу с помощью гадания. Ложились на то место, где молотили хлеб и прислушивались: если что-то застукает, значит уже человека смерть ждет, а если зазвенит — готовились к свадьбе.

Важные и памятные даты в Украине и мире 18 декабря:

  • 1104 год — Никифор I начинает руководить Киевской Митрополией;
  • 1865 год — после ратификации необходимыми тремя четвертями штатов, 13 поправку в Конституцию США о запрете рабства официально провозглашают частью основного закона страны;
  • 1890 год — в Лондоне открывают первую в мире подземную электрифицированную железную дорогу (метрополитен);
  • 1917 год — в Киеве открывают Украинскую государственную академию искусств, первым ее ректором стал график Георгий Нарбут;
  • 1941 год — американский Конгресс вводит цензурирование всей информации, входящей или выходящей за пределы страны;
  • 1958 год — американцы проводят первый сеанс передачи голоса через спутник;
  • 1972 год — президент США Ричард Никсон отдает приказ о бомбардировках Северного Вьетнама, операция длилась 11 дней;
  • 1991 год — Независимость Украины признает Армения;
  • 1998 год — впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начинают слушания по импичменту президента Билла Клинтона, обвиненного во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински в ходе сексуального скандала;
  • 2007 год — Юлия Тимошенко во второй раз становится премьер-министром Украины. На пленарном заседании Верховной Рады Украины за нее отдали голоса 226 народных депутатов Украины от парламентской коалиции БЮТ и НУ-НС;
  • 2008 год — спекуляции на валютном рынке Украины достигают верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опускается до отметки около 9,50—10,20 за доллар;
  • 2016 год — Кабинет министров Украины принимает решение о национализации ПАО «Приватбанк».

Именины 18 декабря празднуют:

  • Марк,
  • Михаил,
  • Модест,
  • Севастиан,
  • Семен,
  • Зоя,
  • Виктория.

Талисманом человека, рожденного 18 декабря является гематит. Этот минерал очень часто встречается в природе. Еще в древности верили, что порошок из гематита способен остановить маточные кровотечения у женщин. Также было мнение, что амулеты с ним защищают от злых сил.

18 декабря родились:

  • 1876 год — украинский маляр-импрессионист с наклонностью к лиризму и неовизантист, по специальности физик-химик Петр Холодный;
  • 1931 год — украинская филологиня и литературоведение, активная участница движения шестидесятников Михайлина Коцюбинская;
  • 1935 год — украинский химик-неорганик Виктор Скопенко.

18 декабря в Украине и мире отмечают:

18 декабря в Украине отмечают День военной контрразведки Службы безопасности Украины. Профессиональный праздник был создан указом президента Леонида Кравчука в 1991 году. Именно этот указ положил начало военной контрразведке в нашей стране. Этот департамент является функциональным подразделением Центрального управления Службы безопасности Украины. Перед ним стоит важная задача: противодействовать шпионажу, террористической деятельности и другим действиям иностранных организаций, спецслужб, отдельных лиц, представляющих угрозу государственной безопасности страны.

Также 18 декабря Международный день арабского языка. Праздник довольно молод, ведь его основали только в 2010 году. Инициатором создания стала Организация Объединенных Наций. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день было принято решение о том, чтобы внести арабский язык в перечень официальных языков ООН (это произошло в 1973 году). Статус международного праздника получил в 2012 году.

А еще 18 декабря Международный день мигранта. Он был введен во время Генеральной Ассамблеи ООН (4 декабря 2000 года приняли резолюцию, в которую провозглашали отдельное событие) для того, чтобы защитить мигрантов и беженцев во всем мире и ввести меры, направленные на их поддержку. Международное сообщество всегда старалось уделять внимание защите прав человека и поддерживать жизнь беженцев.

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