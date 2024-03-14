14 березня: церковне свято, прикмети та заборони

14 березня за новим церковним календарем (27 березня за старим) православні християни згадують преподобного Венедикта. У народному календарі це – Венедиктів день.

Ким був святий Венедикт

14 березня у церковному календарі – день пам’яті святого Венедикта. Він народився 480 року, в Нурсії (Італія) у родині знатного римлянина. У 14 років його відправили вчитися до Риму. Це місто справило на хлопчика погане враження через аморальність його жителів, і коли йому виповнилося 20 років, він зрозумів, що йому набагато ближче самотність і благочестиве життя і пішов у невелике поселення в горах, де жив пустельником у молитвах та пості. Потім він оселився неподалік міста Касіна в Кампанійській країні і там, на місці язичницького храму, збудував церкву на честь Іоанна Хрестителя, а поряд з нею заклав монастир Монте-Кассіно і став його ігуменом.

Община Монте-Кассіно започаткувала орден, названий згодом орденом бенедиктинців. Він преподобний склав свій знаменитий статут, який пізніше став фундаментом всього західного чернецтва.

Преподобний Венедикт був відомий своєю чудотворною силою і прозрінням – до нього йшли з проханнями позбавити важких недуг, бісів, за переказами, якось святий навіть воскресив дитину.

Святому Венедикту моляться про допомогу у сімейних справах, просять зцілення від хвороб.

Свято 14 березня за старим стилем – день пам’яті святої Євдокії Іліопольської.

У кого іменини 14 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Венедикт, Ростислав, Михайло та Феодосій.

Талісманом людини, народженої 14 березня, є берил. Один з найнезвичайніших каменів у світі. Відомий з давніх-давен, його широко використовували єгиптяни, особливою популярністю прикраси з берила користувалися у цариці Клеопатри.

Народні прикмети на Венедиктів день

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет^

корова відмовляється пити воду – чекайте на дощ;

туманний день – літо буде непоганим;

корова стала гірше доїтися – погода погіршиться;

день морозний – ще тиждень чекайте на морози;

хмари пливуть високо та швидко – погода буде гарною;

чуєте грім – чекайте на тепле літо.

Що не можна робити 14 березня

Заборонено лаятись, сваритися та лихословити, а також ображати тварин – натягнете на себе біду.

Не можна фізично працювати, цей день для молитов.

Не рекомендується розпочинати будь-які нові справи – не на добро.

Не слід брати в руки гострі предмети, тому не можна колоти дрова, пиляти дерево та точити ножі.

Що можна робити 14 березня

За народними прикметами в цей день потрібно дбати про свійських тварин – вважається, що вони мають магічну силу і можуть виконати будь-яке бажання. Для цього потрібно підійти до тварини та попросити пошепки допомогти здійснити задумане.