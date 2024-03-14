14 марта: церковный праздник, приметы и запреты

Какой церковный праздник отмечают сегодня,14 марта, православные христиане по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.
14 марта по новому церковному календарю (27 марта по старому) православные христиане вспоминают преподобного Венедикта. В народном календаре это – Венедиктов день.
Кем был святой Венедикт
14 марта в церковном календаре – день памяти святого Венедикта. Он родился в 480 году, в Нурсии (Италия) в семье знатного римлянина. В 14 лет его отправили учиться в Рим. Этот город произвел на мальчика плохое впечатление из-за безнравственности его жителей, и когда ему исполнилось 20 лет, он понял, что ему гораздо ближе одиночество и благочестивая жизнь и удалился в небольшое поселение в горах, где жил отшельником в молитвах и посте. Затем он поселился недалеко от города Касина в Кампанийской стране и там, на месте языческого храма, построил церковь в честь Иоанна Крестителя, а рядом с ней заложил монастырь Монте-Кассино и стал его игуменом.
Община Монте-Кассино положила начало ордену, названному впоследствии орденом бенедиктинцев. Для него преподобный составил свой знаменитый устав, который позже стал фундаментом всего западного монашества.
Преподобный Венедикт был известен своей чудотворной силой и прозрением – к нему шли с просьбами избавить от тяжелых недугов, бесов, по преданию, однажды святой даже воскресил ребенка.
Святому Венедикту молятся о помощи в семейных делах, просят исцеления от болезней.
Праздник 14 марта по старому стилю – день памяти святой Евдокии Илиопольской.
У кого именины 14 марта
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Венедикт, Ростислав, Михаил и Феодосий.
Талисманом человека, рожденного 14 марта, является берилл. Один из самых необычных камней в мире. Известный с древности, его широко использовали египтяне, особой популярностью украшения из берилла пользовались у царицы Клеопатры.
Народные приметы на Венедиктов день
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- корова отказывается пить воду – ждите дождя;
- туманный день – лето будет ненастным;
- корова стала хуже доиться – погода ухудшится;
- день морозный – еще неделю ждите морозов;
- облака плывут высоко и быстро – погода будет хорошей;
- слышите гром – ждите теплое лето.
Что нельзя делать 14 марта
- Запрещено ругаться, ссориться и злословить, а также обижать животных – навлечете на себя беду.
- Нельзя физически работать, этот день для молитв.
- Не рекомендуется начинать какие-либо новые дела – не к добру.
- Не следует брать в руки острые предметы, поэтому нельзя колоть дрова, пилить дерево и точить ножи.
Что можно делать 14 марта
По народным приметам в этот день нужно заботиться о домашних животных – считается, что они обладают магической силой и могут исполнить любое желание. Для этого нужно подойти к животному и попросить шепотом помочь осуществить задуманное.