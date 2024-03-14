14 марта: церковный праздник, приметы и запреты

14 марта по новому церковному календарю (27 марта по старому) православные христиане вспоминают преподобного Венедикта. В народном календаре это – Венедиктов день.

Кем был святой Венедикт

14 марта в церковном календаре – день памяти святого Венедикта. Он родился в 480 году, в Нурсии (Италия) в семье знатного римлянина. В 14 лет его отправили учиться в Рим. Этот город произвел на мальчика плохое впечатление из-за безнравственности его жителей, и когда ему исполнилось 20 лет, он понял, что ему гораздо ближе одиночество и благочестивая жизнь и удалился в небольшое поселение в горах, где жил отшельником в молитвах и посте. Затем он поселился недалеко от города Касина в Кампанийской стране и там, на месте языческого храма, построил церковь в честь Иоанна Крестителя, а рядом с ней заложил монастырь Монте-Кассино и стал его игуменом.

Община Монте-Кассино положила начало ордену, названному впоследствии орденом бенедиктинцев. Для него преподобный составил свой знаменитый устав, который позже стал фундаментом всего западного монашества.

Преподобный Венедикт был известен своей чудотворной силой и прозрением – к нему шли с просьбами избавить от тяжелых недугов, бесов, по преданию, однажды святой даже воскресил ребенка.

Святому Венедикту молятся о помощи в семейных делах, просят исцеления от болезней.

Праздник 14 марта по старому стилю – день памяти святой Евдокии Илиопольской.

У кого именины 14 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Венедикт, Ростислав, Михаил и Феодосий.

Талисманом человека, рожденного 14 марта, является берилл. Один из самых необычных камней в мире. Известный с древности, его широко использовали египтяне, особой популярностью украшения из берилла пользовались у царицы Клеопатры.

Народные приметы на Венедиктов день

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

корова отказывается пить воду – ждите дождя;

туманный день – лето будет ненастным;

корова стала хуже доиться – погода ухудшится;

день морозный – еще неделю ждите морозов;

облака плывут высоко и быстро – погода будет хорошей;

слышите гром – ждите теплое лето.

Что нельзя делать 14 марта

Запрещено ругаться, ссориться и злословить, а также обижать животных – навлечете на себя беду.

Нельзя физически работать, этот день для молитв.

Не рекомендуется начинать какие-либо новые дела – не к добру.

Не следует брать в руки острые предметы, поэтому нельзя колоть дрова, пилить дерево и точить ножи.

Что можно делать 14 марта

По народным приметам в этот день нужно заботиться о домашних животных – считается, что они обладают магической силой и могут исполнить любое желание. Для этого нужно подойти к животному и попросить шепотом помочь осуществить задуманное.