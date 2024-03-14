Магнітні бурі на 14 березня: якою буде сонячна активність

У четвер, 14 березня, очікується помірна сонячна активність, можливі окремі обурені періоди.
Про це повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Нагадуємо, магнітні бурі – це короткочасні коливання магнітного поля Землі, що виникають під впливом сонячної активності.
Симптоми, які можуть виникати під час магнітних бур:
- Головний біль
- Запаморочення
- Нудота
- Слабкість
- Підвищена дратівливість
- Порушення сну
- Біль у м’язах і суглобах
- Зниження концентрації уваги
- Погіршення апетиту
Під час магнітних бур уникайте фізичних перевантажень. Пийте більше води. Вона допоможе вивести з організму токсини, які можуть накопичуватися під час магнітних бур.
Вживайте їжу, багату на вітаміни. Особливо корисні овочі, фрукти, ягоди, зелень. Прийміть контрастний душ. Він допоможе поліпшити кровообіг і зняти втому.
Прогуляйтеся на відкритому повітрі. Свіже повітря допоможе вам краще почуватися. Зверніться до лікаря, якщо відчуваєте значне погіршення самопочуття.