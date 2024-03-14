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Магнітні бурі на 14 березня: якою буде сонячна активність

Магнітні бурі на 14 березня: якою буде сонячна активність

У четвер, 14 березня, очікується помірна сонячна активність, можливі окремі обурені періоди.

Про це повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Нагадуємо, магнітні бурі – це короткочасні коливання магнітного поля Землі, що виникають під впливом сонячної активності.

Симптоми, які можуть виникати під час магнітних бур:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Нудота
  • Слабкість
  • Підвищена дратівливість
  • Порушення сну
  • Біль у м’язах і суглобах
  • Зниження концентрації уваги
  • Погіршення апетиту

Під час магнітних бур уникайте фізичних перевантажень. Пийте більше води. Вона допоможе вивести з організму токсини, які можуть накопичуватися під час магнітних бур.

Вживайте їжу, багату на вітаміни. Особливо корисні овочі, фрукти, ягоди, зелень. Прийміть контрастний душ. Він допоможе поліпшити кровообіг і зняти втому.

Прогуляйтеся на відкритому повітрі. Свіже повітря допоможе вам краще почуватися. Зверніться до лікаря, якщо відчуваєте значне погіршення самопочуття.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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