Магнітні бурі на 14 березня: якою буде сонячна активність

Про це повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Нагадуємо, магнітні бурі – це короткочасні коливання магнітного поля Землі, що виникають під впливом сонячної активності.

Симптоми, які можуть виникати під час магнітних бур:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Біль у м’язах і суглобах

Зниження концентрації уваги

Погіршення апетиту

Під час магнітних бур уникайте фізичних перевантажень. Пийте більше води. Вона допоможе вивести з організму токсини, які можуть накопичуватися під час магнітних бур.

Вживайте їжу, багату на вітаміни. Особливо корисні овочі, фрукти, ягоди, зелень. Прийміть контрастний душ. Він допоможе поліпшити кровообіг і зняти втому.

Прогуляйтеся на відкритому повітрі. Свіже повітря допоможе вам краще почуватися. Зверніться до лікаря, якщо відчуваєте значне погіршення самопочуття.