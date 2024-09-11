11 сентября: день кровавого теракта и памяти библиотек

В этот день, 11 сентября, 2001 года в США был совершен один из самых масштабных по числу жертв террористических актов… А в Украине сегодня 931-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террористки россии… Больше подробностей о событиях этого дня – в нашем материале.
Праздники 11 сентября
Всемирный день борьбы с терроризмом
Этот день был установлен в память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Целью этого дня является повышение осведомленности об угрозе терроризма и памяти тех, кто пострадал от террористических актов.
Терроризм представляет серьезную угрозу для общества, поскольку он включает в себя насильственные действия, такие как взрывы, похищение людей, убийства и захват заложников. Борьба с терроризмом направлена на своевременное выявление и предотвращение террористической деятельности, а также минимизацию ее последствий. Этот день напоминает нам о важности международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и необходимости поддержки жертв терактов.
День памяти библиотек
Этот день был основан для памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года и для подчеркивания важной роли библиотек в сохранении истории, знаний и сообщества. Инициатором этого дня был Билл Эрбес, помощник директора публичной библиотеки Бенсенвиля в штате Иллинойс. Он видел этот день как возможность для библиотек стать символами свободы и знаний, противостоять силам ненависти и терроризма. Американская библиотечная ассоциация поддержала эту инициативу, призвав библиотеки по всей стране почтить память жертв трагедии минутой молчания, провести мемориальные мероприятия и присоединиться к образовательным программам.
В этот день библиотеки часто остаются открытыми в течение 24 часов, предлагая членам общества пространство для размышлений и участия в специальных мероприятиях, таких как чтение памяти, бдение при свечах и выставки. Образовательные программы также являются важной частью этого дня, способствуя взаимопониманию и сплоченности общества.
Что еще происходило в мире 11 сентября
- 9 год – происходит битва в Тевтобургском лесу между германцами и римской армией;
- 813 год – император франков Карл I Великий коронует своего сына, Людовика I Благочестивого, своим соправителем и наследником;
- 1098 год – приходит письмо-просьба предводителей Первого похода папе Урбану II о благословении на Крестовый поход в Иерусалим;
- 1297 год – в битве у Стерлинга (Шотландское королевство) шотландцы под руководством Уильяма Уоллеса «Храброе Сердце» разбивают войска английского короля Эдуарда I;
- 1390 год – рыцари Тевтонского ордена начинают осаду Вильнюса во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском;
- 1565 год – османские войска отступают от Мальты, прекратив Большую осаду Мальты;
- 1709 год – герцог Мальборский и австрийский принц Евгений разбивают французов под командованием маршала Вилара в битве при Мальплаце;
- 1714 год – французские и испанские войска оккупируют Барселону в ходе войны за испанское наследство;
- 1773 год – Бенджамин Франклин записывает: «Никогда не было доброй войны или плохого мира»;
- 1777 год – американские войска под командованием Джорджа Вашингтона разбиты Королевством Великобритании в битве при Брендивайне в ходе Революционной войны;
- 1789 год – Александер Гамилтон становится первым секретарем Казначейства США;
- 1831 год – Чарльз Дарвин встречается с капитаном Фитцроем в Плимуте;
- 1888 год – на открытии промышленной выставки в Торонто проводят первую в мире запись человеческого голоса;
- 1919 год – Армия УНР освобождает Умань и Христиновку от большевиков;
- 1943 год – заканчивается героическое сражение у села Новый Загоров четы УПА с немцами и власовцами;
- 1943 год – создают государственный украинский хор имени Григория Веревки;
- 1993 год – в Киеве открывают памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 гг;
- 1997 год – Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;
- 2001 год – в США совершается террористический акт 11 сентября 2001 года;
- 2011 год – Национальный мемориал и музей 11 сентября открывается к 10-й годовщине терактов 11 сентября;
- 2012 год – в результате пожаров на двух швейных фабриках в Пакистане погибает 315 человек.
В этот день родились:
- 1941 год – украинский государственный деятель, дважды председатель Верховной Рады Украины, Герой Украины Иван Плющ;
- 1946 год – украинский художник, мастер украинской нефигуративной живописи и пейзажа Анатолий Криволап;
- 1962 год – украинская композитор Виктория Полева.