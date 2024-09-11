11 сентября: день кровавого теракта и памяти библиотек

Праздники 11 сентября

Всемирный день борьбы с терроризмом

Этот день был установлен в память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Целью этого дня является повышение осведомленности об угрозе терроризма и памяти тех, кто пострадал от террористических актов.

Терроризм представляет серьезную угрозу для общества, поскольку он включает в себя насильственные действия, такие как взрывы, похищение людей, убийства и захват заложников. Борьба с терроризмом направлена на своевременное выявление и предотвращение террористической деятельности, а также минимизацию ее последствий. Этот день напоминает нам о важности международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и необходимости поддержки жертв терактов.

День памяти библиотек

Этот день был основан для памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года и для подчеркивания важной роли библиотек в сохранении истории, знаний и сообщества. Инициатором этого дня был Билл Эрбес, помощник директора публичной библиотеки Бенсенвиля в штате Иллинойс. Он видел этот день как возможность для библиотек стать символами свободы и знаний, противостоять силам ненависти и терроризма. Американская библиотечная ассоциация поддержала эту инициативу, призвав библиотеки по всей стране почтить память жертв трагедии минутой молчания, провести мемориальные мероприятия и присоединиться к образовательным программам.

В этот день библиотеки часто остаются открытыми в течение 24 часов, предлагая членам общества пространство для размышлений и участия в специальных мероприятиях, таких как чтение памяти, бдение при свечах и выставки. Образовательные программы также являются важной частью этого дня, способствуя взаимопониманию и сплоченности общества.

Что еще происходило в мире 11 сентября

9 год – происходит битва в Тевтобургском лесу между германцами и римской армией;

813 год – император франков Карл I Великий коронует своего сына, Людовика I Благочестивого, своим соправителем и наследником;

1098 год – приходит письмо-просьба предводителей Первого похода папе Урбану II о благословении на Крестовый поход в Иерусалим;

1297 год – в битве у Стерлинга (Шотландское королевство) шотландцы под руководством Уильяма Уоллеса «Храброе Сердце» разбивают войска английского короля Эдуарда I;

1390 год – рыцари Тевтонского ордена начинают осаду Вильнюса во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском;

1565 год – османские войска отступают от Мальты, прекратив Большую осаду Мальты;

1709 год – герцог Мальборский и австрийский принц Евгений разбивают французов под командованием маршала Вилара в битве при Мальплаце;

1714 год – французские и испанские войска оккупируют Барселону в ходе войны за испанское наследство;

1773 год – Бенджамин Франклин записывает: «Никогда не было доброй войны или плохого мира»;

1777 год – американские войска под командованием Джорджа Вашингтона разбиты Королевством Великобритании в битве при Брендивайне в ходе Революционной войны;

1789 год – Александер Гамилтон становится первым секретарем Казначейства США;

1831 год – Чарльз Дарвин встречается с капитаном Фитцроем в Плимуте;

1888 год – на открытии промышленной выставки в Торонто проводят первую в мире запись человеческого голоса;

1919 год – Армия УНР освобождает Умань и Христиновку от большевиков;

1943 год – заканчивается героическое сражение у села Новый Загоров четы УПА с немцами и власовцами;

1943 год – создают государственный украинский хор имени Григория Веревки;

1993 год – в Киеве открывают памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 гг;

1997 год – Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;

2001 год – в США совершается террористический акт 11 сентября 2001 года;

2011 год – Национальный мемориал и музей 11 сентября открывается к 10-й годовщине терактов 11 сентября;

2012 год – в результате пожаров на двух швейных фабриках в Пакистане погибает 315 человек.

В этот день родились: