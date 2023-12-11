11 грудня: яке сьогодні свято, іменини, прикмети на заборони

Церковне свято 11 грудня у православних

11 грудня відзначається день пам’яті преподобного Никона Сухого в церковному календарі. Никон, який був монахом у Києво-Печерській лаврі, потрапив у полон до половецького князя Боняка у 1096 році. Кочівники очікували отримати великий викуп за монаха, але їхні сподівання не справдалися. Никон провів у полоні три роки, весь цей час він не переставав молитися, і саме завдяки цьому він зміг здобути свободу. Жорстокі тортури, які він пережив, призвели до того, що він сильно схуд. Це і стало причиною його прізвиська – Сухий.

Що не можна робити 11 грудня:

Дівчатам не рекомендувалося мити та розчісувати волосся.

Не варто лаятися, ображати інших і влаштовувати гучні збори.

Краще уникати зустрічей з людьми, які вам не подобаються.

Народні прикмети і традиції на 11 грудня:

Наші предки вірили, що якщо сонце вдень раптово виглядає з-за хмар, то літо буде жарким, а якщо день похмурий – то літо буде дощовим.

Якщо навколо сонця світлі кола – врожай буде щедрим.

Якщо промені сонця опускаються вниз – очікуйте заметіль, якщо вони піднімаються вгору – до похолодання.

Якщо небо вночі зоряне і ясне – вранці будуть заморозки.

Якщо вдень тепло, а вночі заморозок – в квітні буде погожа погода.

Якщо на землі лежить сніг – до холодного літа.

Якщо на небі сині хмари – очікуйте на теплий дощ.

Наші предки вважали, що кількість снігу, який випав цього дня, вказує на кількість трави, яка виросте навесні. Люди молилися святим, щоб вони захистили їх від нечистої сили, яка, за їхніми уявленнями, приходить на землю у вигляді хуртовини. Вони вірили, що якщо запалити лампадку, то сонце з’явиться на небі, і погода покращиться.

Хто є іменинниками 11 грудня

Якщо ви шукаєте ім’я для дитини, яка народилася 11 грудня, ви можете розглянути такі варіанти: Адам, Аіфал, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.

Тигрове око є талісманом для осіб, народжених 11 грудня. Цей камінь, який є доступним і популярним, відомий людству з незапам’ятних часів. Він володіє особливими магічними властивостями, зокрема, вбирає в себе потужну енергію Сонця та Землі.

11 грудня в історії України та світу

Цього дня народилися такі відомі особистості:

Олександр Татарський, український режисер мультиплікації, художник, продюсер, аніматор (1950 рік);

Андрій Гусін, український футболіст (“Динамо” Київ) (1972 рік);

Ахтем Сеїтаблаєв, український актор та режисер кримськотатарського походження (1972 рік).

11 грудня в історії України та світу відзначаються такі важливі події:

Цао Пі примушує імператора Сянь Хань зректися престолу династії Хань (220 рік);

Флавій Клавдій Юліан стає єдиним імператором Римської імперії (361 рік);

Мухамед приводить 10000 армію під стіни Мекки (630 рік);

Імператор Никифор II Фока був вбитий своєю дружиною Феофанією та її коханцем, який пізніше став імператором Іоанном I Цимісхієм (969 рік);

Хрестоносці Боемунда Тарентського та Раймунда Сен-Жильського захоплюють сирійську фортецю Мааррет-ен-Нууман штурмом (1098 рік);

Ізабелла І Кастильська стає королевою Кастилії та Леону (1474 рік);

Джеймс II Англійський, намагаючись втекти до Франції, нібито кидає велику державну печатку в Темзу (1688 рік);

Франциск І стає князем Парми (1694 рік);

У Великій Британії отримують патент на жалюзі (1769 рік);

Імператор священної римської імперії Йосиф ІІ видає патент про легалізацію масонських лож та їх права (1785 рік);

Засновують університет Північної Кароліни (1789 рік);

Сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США (1815 рік);

Індіана стає 19 штатом США (1816 рік);

В Бостоні дантист Горас Веллс вперше використовує закис азоту як анестетик у стоматології (1844 рік);

У Парижі відкривають найстаршу з нині чинних циркових споруд (1852 рік);

Громадянська війна в США: розпочинається перша битва під Фредеріксбургом (1862 рік);

Стартує перша трансатлантична вітрильна регата (1866 рік);

Крах французької акціонерної компанії “PANAMA”, створеної для спорудження Панамського каналу (1888 рік);

У Києві за зв’язки з австрійським урядом російська поліція заарештовує українського історика Михайла Грушевського (1914 рік);

До Одеси вступають війська Директорії УНР (1918 рік);

У Харкові відкривається Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків (1924 рік);

Король Великої Британії Едвард VIII зрікається престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон (1936 рік);

Третій Рейх та Італія оголошують війну США (1941 рік);

Американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер дарує 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН (1946 рік);

Музикант Джері Лі Льюїс одружується з 14-літньою кузиною (1957 рік);

Френк Сінатра платить викуп у $240 тисяч за свого сина (1963 рік);

Лондонський Біг Бен зупиняється від холоду (о 12:27) (1981 рік);

1993 рік — дебютний альбом репера Снупа Дога під назвою Doggy Style досягає вершини чарту США;

1997 рік — прийнято Кіотський протокол, міжнародний документ, що встановлює обмеження на викиди парникових газів в атмосферу;

1998 рік — Аеробус A310-200 від “Тайських авіаліній” потрапляє в авіакатастрофу біля аеропорту “Сурат Тані” в Таїланді, внаслідок чого гине 101 людина;

2000 рік — в Австралії розпочинається судовий процес проти дев’яти авіакомпаній, які не інформували пасажирів про можливість розвитку тромбозу під час польоту;

2003 рік — в Україні починає свою роботу перший дистриб’ютор артхаусного кіно “Артхаус Трафік”;

2013 рік — спроба розгону Євромайдану в Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції не вдається.

Який 11 грудня відзначають день в Україні і світі

11 грудня в Україні та світі відзначають День заснування дитячого фонду ООН “ЮНІСЕФ”. Ця унікальна організація була створена в 1946 році. ЮНІСЕФ, який є провідним захисником прав та інтересів дітей на планеті, працює в 200 країнах світу. Його місія полягає в підтримці дітей від моменту народження до дорослого життя. В Україні ЮНІСЕФ розпочав свою роботу в 1997 році. За час свого існування в нашій країні організація надала українському уряду ресурсів на суму 130 мільйонів доларів США.

Також 11 грудня відзначається Міжнародний день танго. Цей танець походить з столиці Аргентини, Буенос-Айреса, і є результатом злиття культур Іспанії, Італії, культури гаучо та африканських традицій. Існує легенда, що танго було створено на перехресті вулиць Некочео та Суаресо. В Європі танго стало популярним у 1910-х роках, зокрема, воно з’явилося у Парижі. В той час багато людей вирішили опанувати цей танець.

А ще 11 грудня відзначається Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Цей день було засновано за ініціативи Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я в 1998 році і приурочено до Всесвітньої наради з профілактики та боротьби з астмою, яка відбулася в Барселоні. Бронхіальна астма – це хронічне захворювання, яке проявляється у вигляді нападів задухи та хрипів різного ступеня важкості і частоти.