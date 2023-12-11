11 декабря: какой сегодня праздник, именины, приметы на запреты

Церковный праздник 11 декабря у православных

11 декабря отмечается день памяти преподобного Никона Сухого в церковном календаре. Никон, монах в Киево-Печерской лавре, попал в плен к половецкому князю Боняку в 1096 году. Кочевники ожидали получить большой выкуп за монаха, но их надежды не оправдались. Никон провел в плену три года, все это время он не переставал молиться, и именно благодаря этому он смог обрести свободу. Жестокие пытки, которые он пережил, привели к тому, что он сильно похудел. Это и стало причиной его прозвища – Сухой.

Что нельзя делать 11 декабря:

Девушкам не рекомендовалось мыть и расчесывать волосы.

Не стоит ругаться, оскорблять других и устраивать громкие собрания.

Лучше избегать встреч с людьми, которые вам не нравятся.

Народные приметы и традиции на 11 декабря:

Наши предки верили, что если солнце днем внезапно выглядит из-за облаков, то лето будет жарким, а если день пасмурный — то лето будет дождливым.

Если вокруг солнца светлые круги – урожай будет щедрым.

Если лучи солнца опускаются вниз – ожидайте метель, если они поднимаются вверх – до похолодания.

Если небо ночью звездное и ясное, утром будут заморозки.

Если днем тепло, а ночью заморозок — в апреле будет хорошая погода.

Если на земле лежит снег — к холодному лету.

Если на небе синие облака — ждите теплый дождь.

Наши предки считали, что количество выпавшего в этот день снега указывает на количество травы, которая вырастет весной. Люди молились святым, чтобы они оградили их от нечистой силы, которая, по их представлениям, приходит на землю в виде вьюги. Они верили, что если зажечь лампадку, то солнце появится на небе и погода улучшится.

Кто есть именинниками 11 декабря

Если вы ищете имя для ребенка, родившегося 11 декабря, вы можете рассмотреть следующие варианты: Адам, Аифал, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никифор, Петр, Терентий, Филимон.

Тигровый глаз является талисманом для лиц, рожденных 11 декабря. Этот камень, доступный и популярный, известен человечеству с незапамятных времен. Он обладает особыми магическими свойствами, в частности, впитывает мощную энергию Солнца и Земли.

11 декабря в истории Украины и мира

В этот день родились такие известные личности:

Александр Татарский, украинский режиссер мультипликации, художник, продюсер, аниматор (1950 год);

Андрей Гусин, украинский футболист («Динамо» Киев) (1972 год);

Ахтем Сеитаблаев, украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения (1972 год).

11 декабря в истории Украины и мира отмечаются следующие важные события:

Цао Пи заставляет императора Сянь Хань отречься от престола династии Хань (220 год);

Флавий Клавдий Юлиан становится единственным императором Римской империи (361 год);

Мухамед приводит 10000 армию под стены Мекки (630 год);

Император Никифор II Фока был убит своей женой Феофанией и ее любовником, который позже стал императором Иоанном I Цимисхием (969 год);

Крестоносцы Боэмунда Тарентского и Раймунда Сен-Жильского захватывают сирийскую крепость Мааррет-ен-Нууман штурмом (1098 год);

Изабелла I Кастильская становится королевой Кастилии и Леона (1474 год);

Джеймс II Английский, пытаясь бежать во Францию, якобы бросает большую государственную печать в Темзу (1688 год);

Франциск I становится князем Пармы (1694 год);

В Великобритании получают патент на жалюзи (1769 год);

Император священной римской империи Иосиф II выдает патент о легализации масонских лож и их правах (1785 год);

Основывают университет Северной Каролины (1789 год);

Сенат США создает специальный комитет по финансам и единую национальную валюту — доллар США (1815 год);

Индиана становится 19 штатом США (1816 год);

В Бостоне дантист Горас Уэллс впервые использует закись азота как анестетик в стоматологии (1844 год);

В Париже открывают старейшее из ныне действующих цирковых сооружений (1852 год);

Гражданская война в США: начинается первое сражение под Фредериксбургом (1862 год);

Стартует первая трансатлантическая парусная регата (1866год);

Крах французской акционерной компании “PANAMA”, созданной для сооружения Панамского канала (1888 год);

В Киеве за связи с австрийским правительством российская полиция арестовывает украинского историка Михаила Грушевского (1914 год);

В Одессу вступают войска Директории УНР (1918 год);

В Харькове открывается Всеукраинское партийное совещание производственных ячеек (1924 год);

Король Великобритании Эдвард VIII отрекается от престола, поскольку парламент и церковь не одобрили его намерения жениться на дважды разведенной американке Уоллис Уорфилд-Симпсон (1936 год);

Третий Рейх и Италия объявляют войну США (1941 год);

Американский миллиардер и филантроп Джон Рокфеллер дарит 18 акров земли в Нью-Йорке для строительства штаб-квартиры ООН (1946 год);

Музыкант Джерри Ли Льюис женится на 14-летней кузине (1957 год);

Фрэнк Синатра платит выкуп в $240 тысяч за своего сына (1963 год);

Лондонский Биг Бен останавливается от холода (в 12:27) (1981 год);

1993 год — дебютный альбом рэпера Снупа Дога под названием Doggy Style достигает вершины чарта США;

1997 год — принят Киотский протокол, международный документ, устанавливающий ограничения на выбросы парниковых газов в атмосферу;

1998 год — Аэробус A310-200 от «Тайских авиалиний» попадает в авиакатастрофу возле аэропорта «Сурат Тани» в Таиланде, в результате чего погибает 101 человек;

2000 год — в Австралии начинается судебный процесс против девяти авиакомпаний, не информировавших пассажиров о возможности развития тромбоза во время полета;

2003 год — в Украине начинает свою работу первый дистрибьютор артхаусного кино Артхаус Трафик;

2013 год — попытка разгона Евромайдана в Киеве силами Беркута и спецподразделений милиции не удается.

Который 11 декабря отмечают день в Украине и мире

11 декабря в Украине и мире отмечают День основания детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Эта уникальная организация была создана в 1946 году. ЮНИСЕФ, ведущий защитник прав и интересов детей на планете, работает в 200 странах мира. Его миссия состоит в поддержке детей с момента рождения до взрослой жизни. В Украине ЮНИСЕФ начал свою работу в 1997 году. За время своего существования в нашей стране организация предоставила украинскому правительству ресурсы на сумму 130 миллионов долларов США.

Также 11 декабря отмечается Международный день танго. Этот танец происходит из столицы Аргентины, Буэнос-Айреса и является результатом слияния культур Испании, Италии, культуры гаучо и африканских традиций. Есть легенда, что танго было создано на перекрестке улиц Некочео и Суаресо. В Европе танго стало популярным в 1910-х годах, в частности оно появилось в Париже. В то время многие люди решили овладеть этим танцем.

А еще 11 декабря отмечается Всемирный день больного бронхиальной астмой. Этот день был основан по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения в 1998 году и приурочен к Всемирному совещанию по профилактике и борьбе с астмой, которое состоялось в Барселоне. Бронхиальная астма – это хроническое заболевание, которое проявляется в виде приступов удушья и хрипов разной степени тяжести и частоты.