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Одеситам розповіли, що принести до школи 1 вересня замість квітів

Одеситам розповіли, що принести до школи 1 вересня замість квітів

Замість квітів можна принести потрібні для захисників речі чи ліки. Про це повідомляє директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. Втім, деякі вчителі підійшли до акції дуже своєрідно.

Акція «1 вересня без квітів» розпочалася в Одесі з 2014 року, і сьогодні вона не втрачає актуальності.

Наразі великий попит на постільну білизну для прифронтових лікарень, тому батькам пропонують принести речі першої необхідності для наших захисників.

“До нас звернулися лікарні – не одеські, а ті, що ближче до фронту. Їм необхідні простирадла, наволочки для поранених. Замість квітів можна принести ліки, білизну та шкарпетки, каву та чай, смачність довготривалого зберігання та засоби гігієни”, – каже Олена Буйневич.

Директор освітнього департаменту наголосила, що акція – добровільна.

Що стосується дітей, то від них важливо не матеріальне, а листи та малюнки, які вони передають військовим. Саме на це найбільше чекають наші захисники.

Як розповіла телеграм-каналу “Одеського Життя” мати одного з одеських школярів, з цього приводу навіть провели батьківські збори. Батькам пояснили, що принести допомогу захисникам бажано заздалегідь, до 1 вересня, а не прямо на лінійку, присвячену першому дзвінку. А на лінійку, за бажанням, від батьків чекають… квіти.

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