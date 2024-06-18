Джаз під прикриттям: у Балті пройшов благодійний концерт та збір коштів на підтримку ЗСУ

Творчий дует підтримав «Сіточки»

— Назва заходу невипадкова. Адже саме під прикриттям наших захисників ми маємо можливість збиратися, щоб відпочити, поспілкуватися, послухати музику та своїми благодійними внесками підтримати наші Збройні сили, — розповідає режисерка Центру культури та дозвілля Анна Грабован.

Чарівний вечір джазу подарував жителям міста творчий дует з Одеси JAZZETES. Одна з його учасниць, Євгенія Кода, — талановита балтянка, вихованка Балтської школи мистецтв. Євгенія виявила щире бажання підтримати один із волонтерських напрямів балтської громади – «Сіточки у Балті». Її творча колега Діана Власенко охоче підтримала цю благородну ініціативу.

Допомогти може кожен

– Вечір джазу трохи відволік нас від повсякденних турбот, підняв дух та надихнув на підтримку наших захисників, для яких тил також має створити надійне прикриття. Це може бути плетіння маскувальних сіток, фінансова допомога, виготовлення продукції, — поділилася думками глядачка Ольга Черненко.

Концертна програма стала своєрідним закликом до спільної підтримки захисників України. А підтримати може кожен: хто власною працею, хто репостом у соціальних мережах, хто донатом.

Понад двадцять тисяч — на збереження життів

І благодійний вечір засвідчив, що балтяни вміють підтримувати своїх. За кілька годин рахунок волонтерського руху поповнився на понад двадцять тисяч гривень. А це означає, що у кінотеатрі «Родина» місяць жваво кипітиме робота з виготовлення маскувальних сіток для ЗСУ.

Любителі джазу дякували вокальному дуету JAZZETES, керівництву кафе Sun Rise Balta та організаторам цього дивного вечора за незабутні враження та благодійну ініціативу, за чарівну атмосферу та щедрі внески.