Афіша Одеси на 23-25 лютого: топ п’ять зіркових подій у вихідні

“Перевізник” у Театрі Василька за п’єсою одеситки Анни Яблонської та “Молочайник” у Театрі юного глядача, про яку ми вже детально розповідали.

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23 лютого, 18:00 – Премʼра. “Перевізник”

Кілька місяців поспіль творчий колектив працює над виставою «Перевізник» за драмою Ганни Яблонської.

Чорна комедія, де через кумедні та містичні ситуації вирішуються важливі дилеми між Життям й Існуванням, Буттям і Смертю, Коханням і Вдаванням, Прагненнями й Зневірою.

Сторож, Дерева, Електричний Стовп, Люди в хітонах, Жінка з косою, а інша – з відром, Нобелівський Лауреат, Подоба хлопа, Йог та Білий кінь – це персонажі (не всі) цієї загадкової історії. Заінтригували? То ж станьте першими, хто дізнається на що спроможний чоловік, який любить!

Авторка тексту – знана драматургиня, одеситка, Ганна Яблонська, яка загинула під час теракту в московському Домодєдово в 2011 році у віці 29 років.



24-25 лютого, 17:00 – Премʼєра вистави “Молочайник” Театр юного глядача.

Премʼєра! Вистава «Молочайник» про те, як бути «українцем в окупації» і при тому зберегти своє життя.

Невелике селище Кавунівка в Херсонської області. П’ять жінок, які мають вижити в умовах окупації. Таємничий херсонський Молочайник, що захищає жителів Херсонщини, які залишилися один на один з ворогом. Звичайне життя в окупованому селищі. Сміх крізь сльози. Гідність, незламність, віра в Перемогу.





24 лютого, 19:00 – Тривога по – одеськи

Спершу дамо відповідь на ваше очевидне питання: чи доречно в такий складний час, який ми всі переживаємо, сміятися? Творці вистави наполягають: можна, особливо – якщо це патріотично, дотепно і душевно! Перегляд вистави викличе у вас цілу палітру емоцій – радість, співчуття, навіть сум. Але врешті все це приносить справжнє полегшення.

«Тривога по-одеськи» – нова, чисто одеська вистава від творчого колективу, який подарував публіці такий шедевр як «Поїзд «Одеса-мама». Ролі виконують неперевершені Олег Філімонов та Діана Мала – народні артисти України та улюбленці глядачів.



25 лютого, 12:00 – Подорож маленького музиканта.Театр опери та балету

Одеська опера представляє серію ексклюзивних імпрез для дітей та їх батьків. Поринути у цікавий та розмаїтий світ музики – так просто! Авторка ідеї – Людмила Сергійчук. «Подорож маленького музиканта» –

освітньо-мистецький проєкт театру для юних шанувальників театру!

У світі величної, чарівної музики І. С. Баха та Г. Ф. Генделя, В.А. Моцарта та Л. Боккеріні, А. Вівальді, Г. Форе, Е. Морріконе ви зустрінетесь із героями улюблених казок, фільмів та аніме.





25 лютого 13:00 – Концерт Леонард Бернстайн. “Маестро з українським корінням”

25 лютого у неперевершеному виконанні прозвучать мелодії, над якими не владні час та події. Чарівні композиції подарують вам гарний настрій та щиру естетичну насолоду.

Запрошуємо вас на прекрасний концерт послухати музику, створену відомим у всьому світі композитором, піаністом, педагогом і диригентом Леонардом Бернстайном.



