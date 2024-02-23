Афиша Одессы на 23-25 февраля: топ пять звездных событий в выходные

«Перевозчик» в Театре Василька по пьесе одесситки Анны Яблонской и «Молочайник» в Театре юного зрителя о которой мы уже подробно рассказывали.

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23 февраля, 18:00 — Премьера. «Перевозчик»

Несколько месяцев подряд творческий коллектив работает над спектаклем «Перевозчик» по драме Анны Яблонской.

Черная комедия, где через забавные и мистические ситуации решаются важные дилеммы между Жизнью и Существованием, Бытием и Смертью, Любовью и Притворством, Стремлениями и Унынием.

Сторож, Деревья, Электрический Столб, Люди в хитонах, Женщина с косой, а другая — с ведром, Нобелевский Лауреат, Подоба хлопа, Йог и Белый конь — это персонажи (не все) этой загадочной истории. Заинтриговали?

Так станьте первыми, кто узнает на что способен человек, который любит!

Автор текста — известный драматург, одесситка, Анна Яблонская, которая погибла во время теракта в московском Домодедово в 2011 году в возрасте 29 лет.

24-25 февраля, 17:00 — Премьера спектакля «Молочайник» Театр юного зрителя.

Премьера! Спектакль «Молочайник» о том, как быть «украинцем в оккупации» и при этом сохранить свою жизнь.

Небольшой поселок Кавуновка в Херсонской области. Пять женщин, которые должны выжить в условиях оккупации. Таинственный херсонский Молочайник, защищающий жителей Херсонщины, которые остались один на один с врагом. Обычная жизнь в оккупированном поселке. Смех сквозь слезы. Достоинство, несокрушимость, вера в Победу.

24 февраля, 19:00 — Тревога по — одесски

Сперва ответим на ваш очевидный вопрос: уместно ли в такое сложное время, которое мы все переживаем, смеяться? Создатели спектакля настаивают: можно, особенно — если это патриотично, остроумно и душевно! Просмотр спектакля вызовет у вас целую палитру эмоций — радость, сочувствие, даже печаль. Но в конце все это приносит настоящее облегчение.

«Тревога по-одесски» — новый, чисто одесский спектакль от творческого коллектива, который подарил публике такой шедевр как «Поезд «Одесса-мама». Роли исполняют непревзойденные Олег Филимонов и Диана Малая — народные артисты Украины и любимцы зрителей.



25 февраля, 12:00 — Путешествие маленького музыканта

Театр оперы и балета

Одесская опера представляет серию эксклюзивных импрез для детей и их родителей. Окунуться в интересный и разнообразный мир музыки — так просто! Автор идеи — Людмила Сергийчук. «Путешествие маленького музыканта» — образовательно-художественный проект театра для юных поклонников театра!

В мире величественной, волшебной музыки И. С. Баха и Г. Ф. Генделя, В.А. Моцарта и Л. Боккерини, А. Вивальди, Г. Форе, Э. Морриконе вы встретитесь с героями любимых сказок, фильмов и аниме.



25 февраля 13:00 — Концерт Леонард Бернстайн. «Маэстро с украинскими корнями»

25 февраля в непревзойденном исполнении прозвучат мелодии, над которыми не властны время и события. Волшебные композиции подарят вам хорошее настроение и искреннее эстетическое наслаждение.

Приглашаем вас на прекрасный концерт послушать музыку, созданную известным во всем мире композитором, пианистом, педагогом и дирижером Леонардом Бернстайном.



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