Афіша Одеси на 23-25 лютого: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Що: Разом з центром “Я Маріуполь” говоримо про важливе

Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького

Коли: 23 лютого, 10:00



Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 23 лютого, 13:30



Що: Крізь біль до свого. Фотовиставка Олени Соломонової

Де: Троїцька, 43, культурний центр Union

Коли: 23 лютого, 17:00



Що: Відкриття фотовиставки “Ціна свободи”

Де: Троїцька, 43, культурний центр Union

Коли: 23 лютого, 13:00



Що: “Стіни” Документальна вистава

Де: Троїцька, 43, культурний центр Union, Зелена зала

Коли: 23 лютого, 18:00

Що: Музичний квартирник “Гірше не буде”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Колі: 23 лютого, 18:00



Що: Лекція “Магія Степанівки”

Де: Пушкінська, 51, Будинок з Ангелом

Коли: 24 лютого, 14:00

Що: Цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 24 лютого, 15:00

Що: Відкриття фотовиставки Бориса Бухмана “731 день та 8 років війни”

Де: Віце-адмірала Жукова, 9, Болгарський культурний центр

Коли: 24 лютого, 15:00



Що: Зустріч з Сергієм Котєлко “Дача Ашкєназі”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Колі: 24 лютого, 17:00



Що: Читання для Одеси

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 24 лютого, 17:00



Що: Концерт Лауреатів IV Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу “Black&White Musiс”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Колі: 25 лютого, 12:00

