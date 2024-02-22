Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 23-25 лютого: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 23-25 лютого: безкоштовні виставки, концерти, вистави

24 лютого найтрагічніша дата історії сучасної України. 731 один день та 8 років війни. Давайте проведемо разом цей день: поговоримо, виплакаємо, підтримаємо один одного… Щоб ви не залишатися наодинці, ми зібрали події, де на вас чекають, де можна провести час та поспілкуватися з однодумцями.

Що: Разом з центром “Я Маріуполь” говоримо про важливе
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 23 лютого, 10:00

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 лютого, 13:30

Що: Крізь біль до свого. Фотовиставка Олени Соломонової
Де: Троїцька, 43, культурний центр Union
Коли: 23 лютого, 17:00

Що: Відкриття фотовиставки “Ціна свободи”
Де: Троїцька, 43, культурний центр Union
Коли: 23 лютого, 13:00

Що: “Стіни” Документальна вистава
Де: Троїцька, 43, культурний центр Union, Зелена зала
Коли: 23 лютого, 18:00
Що: Музичний квартирник “Гірше не буде”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Колі: 23 лютого, 18:00

Що: Лекція “Магія Степанівки”
Де: Пушкінська, 51, Будинок з Ангелом
Коли: 24 лютого, 14:00

Що: Цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 24 лютого, 15:00

Що: Відкриття фотовиставки Бориса Бухмана “731 день та 8 років війни”
Де: Віце-адмірала Жукова, 9, Болгарський культурний центр
Коли: 24 лютого, 15:00

Що: Зустріч з Сергієм Котєлко “Дача Ашкєназі”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Колі: 24 лютого, 17:00

Що: Читання для Одеси
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 24 лютого, 17:00

Що: Концерт Лауреатів IV Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу “Black&White Musiс”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Колі: 25 лютого, 12:00

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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