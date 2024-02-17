Зіркові вихідні: топ-5 подій, куди сходити в Одесі 17-18 лютого

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Romantic Rock collection. Іван Ворон і гурт «Beast»



Одеська філармонія, 17 лютого, 18:00. Придбати квитки

Рок-голос країни Іван Ворон та гурт «Beast». Цей проект ось уже 6 років полонить серця справжніх шанувальників музики. У програмі найкращі хіти легендарних гуртів Scorpions, Європа, Bon Jovi, Kiss, Aerosmith, Queen, Metallica, Guns N’ Roses, Tina Turner, Elton John, Bryan Adams та інших культових представників рок-сцени! Ексклюзивом, родзинкою вечора будуть авторські пісні гурту Beast.

Хамерман Знищує Віруси



More Music Club, 17 лютого, 19:00. Придбати квитки

17 лютого Вова і Альберт вирушають у Одесу в цьому році сольний концерт. Доєднуйся навіть якщо ненавидиш цих двох дядьків: частину зібраних коштів буде передано на потреби ЗСУ.

Ozzy Osbourne. Best tribute show



Одеська філармонія, 18 лютого, 18:00. Придбати квитки

Великий і жахливий Оззі Осборн є уособленням рок-музики та металу. Фанати та лікарі можуть дивуватися, що він ще досі живий, але самого культового вокаліста Black Sabbath здається в цьому житті вже нічим не здивуєш. До речі, в цьому році він планує випустити свій черговий альбом.

Концерт «Діалоги»



Лютеранська Кірха, 18 лютого 18:00. Придбати квитки

Раді запросити Вас на довгоочікуваний концерт «ДIАЛОГИ». Виконавці концерту:

Гордість Одеси, лауреати міжнародних конкурсів, легендарний всесвiтньо вiдомий струнний квартет ГАРМОНIÏ СВIТУ. Лауреат міжнародних конкурсів, артист оркестру Одеського Нацiонального театру опери та балету ЛЕОНIД ПОПОВ (кларнет). Ведуча концерту лектор-музикознавиця ЕЛЬВІРА ПАЛАМАРЧУК.

Театральна драма «Нескорена»



Творчий простір «Воля», 18 лютого, 18:30. Придбати квитки

Вистава «Нескорена», від незалежного театру «Воля» який зовсім нещодавно зʼявився в нашому місті, за мотивами п’єси Жана Ануя «Жайворонок» – це інша, нікому не знайома історія Жанни Д’Арк про боротьбу за свободу та цінності, про бажання бути вільним від системи, про людину, яка не скорилася.