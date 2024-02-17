Новини Одеси та Одеської області

Зіркові вихідні: топ-5 подій, куди сходити в Одесі 17-18 лютого

Зіркові вихідні: топ-5 подій, куди сходити в Одесі 17-18 лютого

І знову у нас музичні вихідні. Події охоплюють весь спектр жанрів, від класики у лютеранській Кірсі до епатажних майже оголених Хамерманів.

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

Romantic Rock collection. Іван Ворон і гурт «Beast»

Іван Ворон і гурт «Beast»
Одеська філармонія, 17 лютого, 18:00. Придбати квитки
Рок-голос країни Іван Ворон та гурт «Beast». Цей проект ось уже 6 років полонить серця справжніх шанувальників музики. У програмі найкращі хіти легендарних гуртів Scorpions, Європа, Bon Jovi, Kiss, Aerosmith, Queen, Metallica, Guns N’ Roses, Tina Turner, Elton John, Bryan Adams та інших культових представників рок-сцени! Ексклюзивом, родзинкою вечора будуть авторські пісні гурту Beast.

Хамерман Знищує Віруси

Хамерман Знищує Віруси
More Music Club, 17 лютого, 19:00. Придбати квитки 
17 лютого Вова і Альберт вирушають у Одесу в цьому році сольний концерт. Доєднуйся навіть якщо ненавидиш цих двох дядьків: частину зібраних коштів буде передано на потреби ЗСУ.  

Ozzy Osbourne. Best tribute show


Одеська філармонія, 18 лютого, 18:00. Придбати квитки
Великий і жахливий Оззі Осборн є уособленням рок-музики та металу. Фанати та лікарі можуть дивуватися, що він ще досі живий, але самого культового вокаліста Black Sabbath здається в цьому житті вже нічим не здивуєш. До речі, в цьому році він планує випустити свій черговий альбом.  

Концерт «Діалоги»

Концерт “Діалоги”
Лютеранська Кірха, 18 лютого 18:00. Придбати квитки 
Раді запросити Вас на довгоочікуваний концерт «ДIАЛОГИ». Виконавці концерту:
Гордість Одеси, лауреати міжнародних конкурсів, легендарний всесвiтньо вiдомий струнний квартет ГАРМОНIÏ СВIТУ. Лауреат міжнародних конкурсів, артист оркестру Одеського Нацiонального театру опери та балету ЛЕОНIД ПОПОВ (кларнет). Ведуча концерту лектор-музикознавиця ЕЛЬВІРА ПАЛАМАРЧУК.

Театральна драма «Нескорена»

Театральна драма «Нескорена»
Творчий простір «Воля», 18 лютого, 18:30. Придбати квитки
Вистава «Нескорена», від незалежного театру «Воля» який зовсім нещодавно зʼявився в нашому місті, за мотивами п’єси Жана Ануя «Жайворонок» – це інша, нікому не знайома історія Жанни Д’Арк про боротьбу за свободу та цінності, про бажання бути вільним від системи, про людину, яка не скорилася.

Avatar photo
Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати