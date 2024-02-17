Новости Одессы и Одесской области

Звездные выходные: топ-5 событий, куда сходить в Одессе 17-18 февраля

Звездные выходные: топ-5 событий, куда сходить в Одессе 17-18 февраля

И снова у нас музыкальные выходные. События охватывают весь спектр жанров, от классики в лютеранской Кирхе до эпатажных почти обнаженных Хамерманов.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь.

Romantic Rock collection. Иван Ворон и группа «Beast»

Иван Ворон и группа "Beast"
Одесская филармония, 17 февраля, 18:00. Купить билеты
Рок-голос страны Иван Ворон и группа «Beast». Этот проект вот уже 6 лет пленяет сердца настоящих поклонников музыки. В программе лучшие хиты легендарных групп Scorpions, Европа, Bon Jovi, Kiss, Aerosmith, Queen, Metallica, Guns N’ Roses, Tina Turner, Elton John, Bryan Adams и других культовых представителей рок-сцены! Эксклюзивом, изюминкой вечера будут авторские песни группы Beast.

Хамерман Уничтожает Вирусы

Хаммерман уничтожает вирусы
More Music Club, 17 февраля, 19:00. Купить билеты 
17 февраля Вова и Альберт отправляются в Одессу в этом году сольный концерт. Присоединяйся даже если ненавидишь этих двух дядек: часть собранных средств будет передана на нужды ВСУ.

Ozzy Osbourne. Best tribute show

Ozzy Osbourne. Best tribute show
Одесская филармония, 18 февраля, 18:00. Купить билеты
Великий и ужасный Оззи Осборн является олицетворением рок-музыки и металла. Фанаты и врачи могут удивляться, что он до сих пор жив, но самого культового вокалиста Black Sabbath кажется в этой жизни уже ничем не удивишь. Кстати, в этом году он планирует выпустить свой очередной альбом.  

Концерт «Диалоги»

Концерт "Диалоги"
Лютеранская кирха, 18 февраля 18:00. Купить билеты
Рады пригласить Вас на долгожданный концерт «ДИАЛОГИ». Исполнители концерта:
Гордость Одессы, лауреаты международных конкурсов, легендарный всемирно известный струнный квартет ГАРМОНИИ МИРА. Лауреат международных конкурсов, артист оркестра Одесского Национального театра оперы и балета ЛЕОНИД ПОПОВ (кларнет). Ведущая концерта лектор-музыковед ЭЛЬВИРА ПАЛАМАРЧУК.

Театральная драма «Непокоренная»

Театральна драма «Нескорена»
Творческое пространство «Воля», 18 февраля, 18:30. Купить билеты
Спектакль «Непокоренная», от независимого театра «Воля», который совсем недавно появился в нашем городе, по мотивам пьесы Жана Ануя «Жаворонок» — это другая, никому не знакомая история Жанны Д’Арк о борьбе за свободу и ценности, о желании быть свободным от системы, о человеке, который не покорился.

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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