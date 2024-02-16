Афіша Одеси на 16-19 лютого: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Одеса завмерла в очікуванні весни, перші подихи якої ми вже відчуваємо. А поки в природі щось відбувається ми пропонуємо провести вихідні на презентаціях книг, виставках та благодійних концертах.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 лютого, 13:30
Що: Презентація книги Олександра Рибака
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 16 лютого, 16:30
Що: Weekend concert
Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса
Коли: 16 лютого, 16:30
Що: Літературні читання «Ярослав Івашкевич: митець, народжений Україною»
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 17 лютого, 13:00
Що: Виставка “Кохане місто не може спати спокійно”
Де: пр.Шевченко, 11
Коли: 17 лютого, 14:00
Що: Лекція Анастасії Фролової “Прерафаеліти в пошуках середньовічної утопії”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 17 лютого, 16:00
Що: Благодійний концерт Володара Ансамблю народних інструментів «МОЗАЇКА»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 18 лютого, 15:00
Що: Вечір сучасної поезії Анни Ізотової
Де: Міський театр, галерея ArtOdesa
Коли: 18 лютого, 16:00