Афіша Одеси на 16-19 лютого: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 16 лютого, 13:30

Що: Презентація книги Олександра Рибака

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 16 лютого, 16:30

Що: Weekend concert

Де: Футуристів, 4/1, школа мистецтв ім.Гілельса

Коли: 16 лютого, 16:30

Що: Літературні читання «Ярослав Івашкевич: митець, народжений Україною»

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 17 лютого, 13:00

Що: Виставка “Кохане місто не може спати спокійно”

Де: пр.Шевченко, 11

Коли: 17 лютого, 14:00

Що: Лекція Анастасії Фролової “Прерафаеліти в пошуках середньовічної утопії”

Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького

Коли: 17 лютого, 16:00

Що: Благодійний концерт Володара Ансамблю народних інструментів «МОЗАЇКА»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 18 лютого, 15:00

Що: Вечір сучасної поезії Анни Ізотової

Де: Міський театр, галерея ArtOdesa

Коли: 18 лютого, 16:00