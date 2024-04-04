Життя без Інтернету: невже це неможливо

Світ технологій упевнено рухається вперед. Він вривається в наші будинки та життя. Без Інтернету ми не помремо, але чи буде наше життя повноцінним, велике питання. До дня Інтернету вирішила провести невелике опитування серед людей різної вікової категорії та поставити їм такі запитання: яку роль для вас відіграє Інтернет, допомагає він вам чи шкодить?
Оксана Кілафли, волонтерка, місто Болград
— Інтернет — це однозначно один з найкращих винаходів. Адже це розвиток, саморозвиток, доступ до великого обсягу інформації, швидкість. Неможливо було б волонтерити в такому об’ємі без Інтернету. Життя без нього, звичайно, можливе. Але це відкотить нас на багато років назад.
Шкода теж є, але тут просто потрібно зрозуміти, що є правила безпеки, як в житті. І правила гігієни.
Дора Леонова, працююча пенсіонерка, місто Арциз
— Я навіть не уявляю собі життя без Інтернету. Він допомагає у багатьох сферах життя: у моїй підприємницькій діяльності, у хобі: слухаю музику, вивчаю кулінарні рецепти та виконую оздоровчі вправи. З будь-яким питанням завжди звертаюся за допомогою до Інтернету і вважаю, що якщо розумно користуватися – шкоди від нього не буде.
Катерина Кущ, учениця, село Зоря Білгород-Дністровського району
— Інтернет на цей час це як гроші — без нього нікуди. Ми можемо знайти відповіді на будь-які питання, знайти потрібну інформацію, але при цьому він шкодить нам тим, що ми зберігаємо всі дані в ньому, навіть не підозрюючи цього — будь-які паролі можуть опинитися в чужих руках. Також сучасні діти (скажімо, нової ери) часто лаються з батьками через Інтернет. Їх можна поділити на дві групи. Перша група — це люди, залежні від соціальних мереж, вони знімають різні тренди і витрачають фактично все на зйомки та нові вбрання, забуваючи про своє реальне життя.
Друга група — це ті, які хоч і сидять у різних соціальних мережах, але не витрачають все життя на це, у них будується родина, кар’єра і вони просто діляться своїми успіхами з оточуючими.
Якщо в усьому світі хоча б на тиждень відключать Інтернет, людей буде не впізнати: вони шукатимуть будь-якої можливості потрапити туди. Так що сьогодні всім потрібний Інтернет — для зв’язку, спілкування тощо. Сьогодні життя без нього неможливе.
Ірина Данєва, директорка музею Христо Ботєва в селі Задунаївка Болградського району
— Інтернет потрібний і дуже допомагає у житті. Будь-яку інформацію, корисну для роботи та розширення світогляду, тут завжди можна знайти. Особисто мені він потрібний, і я із задоволенням ним користуюся.
Щоправда, останнім часом дуже багато брудної інформації трапляється. Що, на мою думку, негативно позначається на психіці людини. Хотілося б бачити більше доброго, позитивного, повчального.
Тетяна Джигова, педагог, село Рівне Болградського району
— Інтернет — це бібліотека для мене, я дізнаюсь багато цікавої інформації. А ще користуюся інтернет-магазинами, інтернет-поштою. І звичайно — це спілкування з друзями з усього світу. Але ми, люди, не повинні забувати про реальний світ, який кращий за Інтернет.