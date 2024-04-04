Життя без Інтернету: невже це неможливо

Оксана Кілафли, волонтерка, місто Болград

— Інтернет — це однозначно один з найкращих винаходів. Адже це розвиток, саморозвиток, доступ до великого обсягу інформації, швидкість. Неможливо було б волонтерити в такому об’ємі без Інтернету. Життя без нього, звичайно, можливе. Але це відкотить нас на багато років назад.

Шкода теж є, але тут просто потрібно зрозуміти, що є правила безпеки, як в житті. І правила гігієни.

Дора Леонова, працююча пенсіонерка, місто Арциз

— Я навіть не уявляю собі життя без Інтернету. Він допомагає у багатьох сферах життя: у моїй підприємницькій діяльності, у хобі: слухаю музику, вивчаю кулінарні рецепти та виконую оздоровчі вправи. З будь-яким питанням завжди звертаюся за допомогою до Інтернету і вважаю, що якщо розумно користуватися – шкоди від нього не буде.

Катерина Кущ, учениця, село Зоря Білгород-Дністровського району

— Інтернет на цей час це як гроші — без нього нікуди. Ми можемо знайти відповіді на будь-які питання, знайти потрібну інформацію, але при цьому він шкодить нам тим, що ми зберігаємо всі дані в ньому, навіть не підозрюючи цього — будь-які паролі можуть опинитися в чужих руках. Також сучасні діти (скажімо, нової ери) часто лаються з батьками через Інтернет. Їх можна поділити на дві групи. Перша група — це люди, залежні від соціальних мереж, вони знімають різні тренди і витрачають фактично все на зйомки та нові вбрання, забуваючи про своє реальне життя.

Друга група — це ті, які хоч і сидять у різних соціальних мережах, але не витрачають все життя на це, у них будується родина, кар’єра і вони просто діляться своїми успіхами з оточуючими.

Якщо в усьому світі хоча б на тиждень відключать Інтернет, людей буде не впізнати: вони шукатимуть будь-якої можливості потрапити туди. Так що сьогодні всім потрібний Інтернет — для зв’язку, спілкування тощо. Сьогодні життя без нього неможливе.

Ірина Данєва, директорка музею Христо Ботєва в селі Задунаївка Болградського району

— Інтернет потрібний і дуже допомагає у житті. Будь-яку інформацію, корисну для роботи та розширення світогляду, тут завжди можна знайти. Особисто мені він потрібний, і я із задоволенням ним користуюся.

Щоправда, останнім часом дуже багато брудної інформації трапляється. Що, на мою думку, негативно позначається на психіці людини. Хотілося б бачити більше доброго, позитивного, повчального.

Тетяна Джигова, педагог, село Рівне Болградського району

— Інтернет — це бібліотека для мене, я дізнаюсь багато цікавої інформації. А ще користуюся інтернет-магазинами, інтернет-поштою. І звичайно — це спілкування з друзями з усього світу. Але ми, люди, не повинні забувати про реальний світ, який кращий за Інтернет.