Жизнь без Интернета: неужели это невозможно

Оксана Килафли, волонтер, город Болград

— Интернет — это однозначно одно из лучших изобретений. Ведь это развитие, саморазвитие, доступ к большому объему информации, скорость. Невозможно было бы волонтерить в таком объеме без Интернета. Жизнь без него, конечно, возможна. Но это откатит нас на много лет назад.

Жаль тоже есть, но тут просто нужно понять, что есть правила безопасности, как в жизни. И правила гигиены.

Дора Леонова, работающая пенсионерка, город Арциз

— Я даже не представляю себе жизни без Интернета. Он помогает во многих сферах жизни: в моей предпринимательской деятельности, в хобби: слушаю музыку, изучаю кулинарные рецепты и выполняю оздоровительные упражнения. С любым вопросом всегда обращаюсь за помощью к Интернету и считаю, что если разумно пользоваться — вреда от него не будет.

Екатерина Кущ, ученица, село Заря Белгород-Днестровского района

— Интернет на данный момент это как деньги — без него никуда. Мы можем найти ответы на любые вопросы, найти нужную информацию, но при этом он вредит нам тем, что мы храним все данные в нем, даже не подозревая этого — любые пароли могут оказаться в чужих руках. Также современные дети (скажем, новой эры) часто ругаются с родителями через Интернет. Их можно разделить на две группы. Первая группа — это люди, зависимые от социальных сетей, они снимают различные тренды и тратят фактически все на съемки и новые наряды, забывая о своей реальной жизни.

Вторая группа — это те, которые хоть и сидят в различных социальных сетях, но не тратят всю жизнь на это, у них строится семья, карьера и они просто делятся своими успехами с окружающими.

Если во всем мире хотя бы на неделю отключат Интернет, людей будет не узнать: они будут искать любой возможности попасть туда. Так что сегодня всем нужен Интернет — для связи, общения и так далее. Сегодня жизнь без него невозможна.

Ирина Данева, директор музея Христо Ботева в селе Задунаевка Болградского района

— Интернет нужен и очень помогает в жизни. Любую информацию, полезную для работы и расширения кругозора, здесь всегда можно найти. Лично мне он нужен, и я с удовольствием им пользуюсь.

Правда, в последнее время очень много грязной информации попадается. Что, по моему мнению, негативно сказывается на психике человека. Хотелось бы видеть больше хорошего, положительного, поучительного.

Татьяна Джигова, педагог, село Ровно Болградского района

— Интернет — это библиотека для меня, я узнаю много интересной информации. А еще пользуюсь интернет-магазинами, интернет-почтой. И конечно — это общение с друзьями со всего мира. Но мы, люди, не должны забывать о реальном мире, который лучше Интернета.