Новости Одессы и Одесской области

Жизнь без Интернета: неужели это невозможно

Жизнь без Интернета: неужели это невозможно

Мир технологий уверенно движется вперед. Он врывается в наши дома и жизни. Без Интернета мы не умрем, но будет ли наша жизнь полноценной, большой вопрос. Ко дню Интернета решила провести небольшой опрос среди людей разной возрастной категории и задать им такие вопросы: какую роль для вас играет Интернет, помогает он вам или вредит?

Оксана Килафли, волонтер, город Болград

оксана килафы

— Интернет — это однозначно одно из лучших изобретений. Ведь это развитие, саморазвитие, доступ к большому объему информации, скорость. Невозможно было бы волонтерить в таком объеме без Интернета. Жизнь без него, конечно, возможна. Но это откатит нас на много лет назад.

Жаль тоже есть, но тут просто нужно понять, что есть правила безопасности, как в жизни. И правила гигиены.

Дора Леонова, работающая пенсионерка, город Арциз

дора леонова

— Я даже не представляю себе жизни без Интернета. Он помогает во многих сферах жизни: в моей предпринимательской деятельности, в хобби: слушаю музыку, изучаю кулинарные рецепты и выполняю оздоровительные упражнения. С любым вопросом всегда обращаюсь за помощью к Интернету и считаю, что если разумно пользоваться — вреда от него не будет.

Екатерина Кущ, ученица, село Заря Белгород-Днестровского района

Екатерина Кущ

— Интернет на данный момент это как деньги — без него никуда. Мы можем найти ответы на любые вопросы, найти нужную информацию, но при этом он вредит нам тем, что мы храним все данные в нем, даже не подозревая этого — любые пароли могут оказаться в чужих руках. Также современные дети (скажем, новой эры) часто ругаются с родителями через Интернет. Их можно разделить на две группы. Первая группа — это люди, зависимые от социальных сетей, они снимают различные тренды и тратят фактически все на съемки и новые наряды, забывая о своей реальной жизни.

Вторая группа — это те, которые хоть и сидят в различных социальных сетях, но не тратят всю жизнь на это, у них строится семья, карьера и они просто делятся своими успехами с окружающими.

Если во всем мире хотя бы на неделю отключат Интернет, людей будет не узнать: они будут искать любой возможности попасть туда. Так что сегодня всем нужен Интернет — для связи, общения и так далее. Сегодня жизнь без него невозможна.

Ирина Данева, директор музея Христо Ботева в селе Задунаевка Болградского района

ирина данева

— Интернет нужен и очень помогает в жизни. Любую информацию, полезную для работы и расширения кругозора, здесь всегда можно найти. Лично мне он нужен, и я с удовольствием им пользуюсь.

Правда, в последнее время очень много грязной информации попадается. Что, по моему мнению, негативно сказывается на психике человека. Хотелось бы видеть больше хорошего, положительного, поучительного.

Татьяна Джигова, педагог, село Ровно Болградского района

Татьяна Джигова

— Интернет — это библиотека для меня, я узнаю много интересной информации. А еще пользуюсь интернет-магазинами, интернет-почтой. И конечно — это общение с друзьями со всего мира. Но мы, люди, не должны забывать о реальном мире, который лучше Интернета.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
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