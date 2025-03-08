Як у казці: з кухні – на бал

Ірина Попова (праворуч)

Через проблеми зі здоров’ям мешканка Болграда Ірина Попова ніде не працювала. Втім, вона взяла на себе всі домашні клопоти. А особливо їй до душі поратися на городі.

– Я просто обожнюю працювати на землі, власноруч вирощувати овочі та зелень – це дуже захоплива справа, – емоційно каже Ірина, і її очі світяться радістю. – Важливо й те, що це допомагає економити сімейний бюджет, адже на ринку ціни на овочі зараз «кусаються». Але рік тому мене спіткало велике горе – пішов із життя мій чоловік… Постало питання – як жити далі? І на що жити? Тоді я наважилася влаштуватися на роботу. Мене прийняли до Болградського дитячого садка №11, тепер працюю на кухні посудомийкою. Ніколи б не подумала, що зможу все встигнути – і на роботі, і вдома. Але, знаєте, справляюся! Робота в колективі стала для мене ковтком свіжого повітря – усі дівчата такі добрі, чуйні.

До речі, коли я отримала запрошення поїхати до сусіднього міста на «Вечір сяйва», а це був робочий день, працівники кухні без вагань відпустили мене і перемили за мене увесь посуд.

Цього дня Ірина ніби стала героїнею казки про Попелюшку, яка потрапила на бал. Але замість карети була прогулянка на білому лімузині. А які овації працьовита пані почула на свою адресу, коли йшла по червоній доріжці, наче зірка Голлівуду! На завершення всіх почесних королів і королев вечора чекав банкет, концерт та веселі аніматори.

Два дипломи та щире серце

Оксана Ялома (ліворуч)

Жителька Болграда Оксана Ялома має деякі порушення опорно-рухового апарату, що не завадило їй отримати два дипломи, один з яких – за спеціальністю «бухгалтер».

Як людина, яка постійно читає, вивчає законодавство, вона стала справжньою «енциклопедією» для членів громадської організації, що об’єднала в Болграді людей з інвалідністю.

– Мені часто телефонують земляки з усілякими питаннями про пільги, субсидії тощо, – розповідає Оксана. – І хоча останнім часом після перенесеної хвороби мені важко розмовляти, я намагаюся надати консультацію щодо кожного питання. Підказую, до яких інстанцій потрібно звертатися, які документи підготувати.

Оксані подобається, коли члени громадської організації збираються на «вогники», розповідають про свої досягнення і хобі, адже людям з інвалідністю часто не вистачає спілкування.

– Я приїхала до Рені на «Вечір сяйва» вже втретє, бо дуже люблю мандрувати, – розповідає Оксана. – Коли була молода, побувала у багатьох містах України. Подорожі – це нові враження, знайомства, знання. Вважаю, що потрібно намагатися жити повноцінним життям навіть зараз, під час такої страшної війни.

Нерідна, але сестра для самотнього пенсіонера

Микола Яшков з Людмилою Полівенко

Мешканець міста Рені Микола Яшков уже п’ятнадцять років живе один – дружина померла, а сини вже років тридцять живуть за кордоном.

– Я все життя пропрацював у Ренійському порту докером, став заслуженим донором України, – розповідає про себе пенсіонер. – Але з роками моє здоров’я погіршилося, отримав інвалідність. Цього року мені «стукне» 70 років, важко ходити, тому сини купили мені квартиру на першому поверсі. Але недовго я був на новому місці – повернувся до старої квартири на четвертому поверсі. Хоч мені й складно ходити, але тут все нагадує про щасливе життя, коли вся родина була разом. Я не зміг би впоратись по господарству, якби не моя добра помічниця Людмила Полівенко.

Це жінка дивовижної душі. Вони з чоловіком Юрієм створили патронатну сім’ю. У неї під опікою завжди п’ять-шість дітей. Попри це, вона знаходить час і для мене – приносить продукти, ліки. Я навіть не звертаюсь до соціальної служби – поки справляємось. Дуже люблю її пиріжки – Люда і для своєї сім’ї їх готує, і мені приносить. Взагалі вона чудова господиня та мама. Я люблю, коли вона до мене заходить з дітьми. Для мене вони немов онуки. Деякі люди думають, що Люда – моя родичка. На жаль, це не так. Просто колись по сусідству мешкав її старший брат, ми товаришували. Він вже пішов із життя, і тепер Людмила опікує мене, чужу людину, як свого брата. Отака у неї щира душа.

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