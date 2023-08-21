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Добірку книг подарували прикордонники бібліотеці в Куяльницькій громаді

Добірку книг подарували прикордонники бібліотеці в Куяльницькій громаді

Книгу Стівена Кінга «Христина» та низку цікавих романів Сідні Шелдона (справжнє ім’я Сідней Шехтель) — відомого письменника і сценариста, сім’я якого емігрувала до США з України, – такий гарний подарунок отримала бібліотека села Станіславка Куяльницької громади від прикордонників.

Нові книги знайшли своє місце на поличках сільської бібліотеки і чекають на поціновувачів.

– Наші прикордонники подарували жителям села, розташованого на кордоні з Молдовою, прекрасну добірку книг. А люди допомагають військовим, надаючи продукти, постільну білизну, речі першої необхідності. Бібліотека ж вдало організовує вільний час прикордонників. Для них — книги та періодичні видання, екскурсії бібліотечними залами, знайомство зі звичаями та визначними пам’ятками нашого села, — розповідає завідувачка бібліотеки Валентина Христич.

Бібліотека та читачі щиро вдячні прикордонникам за дарунок.

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