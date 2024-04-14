«Зараз у всіх серце відкрито»: одесити про добрі справи (відео)

«Одеське життя» розпитало в одеситів, що для них означають добрі справи.

Наталія, одеситка:

– В усіх зараз серця відкриті, всі дуже намагаються допомогти один одному. Я думаю, в зв’язку з обставинами, мені здається, всі стали більш щирими і більш добрими. Ну і співчуття, співчуття стало більше. З’явилося набагато більше його.

Світлана Миколаївна, одеситка, викладачка:

– Робити все так, щоб іншому не завдати шкоди. Якщо ти робиш добро, значить, твоєму співрозмовнику чи сусідові теж буде добре. Навіть погляд, ось, подивишся на людину, вона вже відчуває. Або на тебе теж, подивилися і з погляду одразу можна визначити, що в людини на серці: чи він із добром, чи він із ненавистю. Особливо зараз – це яскраво дуже проявляється. Я працюю зі студентами, тому все це дуже добре бачу.

Ірина та Ілля, переїхали з Миколаїва:

– Ми ходимо годувати білочок. Раніше коти були, а тут в парку ось білочки. Любимо тварин. Тут всі підтримують один одного, я помітила, доброзичливі люди. Нам дуже подобається тут, в Одесі, бо ми самі не місцеві, з Миколаєва. У дрібницях все. Притримати двері, допомогти літній людині. Бачила, як бабусю, як дитину взяли на ручки та у тролейбус, усі допомагали. Це дуже приємно. Ну, мабуть, з дитинства таке виховання, тут така атмосфера.

Тамара, одеситка:

– Будь-яку справу треба робити з добром, навіть по дрібниці. Поважати, допомагати, йти назустріч, це вже добра справа. Позитив створювати людині. Думаю, більшість так робить, ми такі, схильні до позитиву, так що інакше не може бути.

Маргарита, одеситка:

– Допамагати людям, квіти вирощувати, любити, берегти, навчати дітей – це добрі справи. У нас п’ятеро онуків, і ми робимо добрі справи щодня: гуляємо з ними. підвищуємо розвиток, розповідає як треба любити природу та оберігати її.

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