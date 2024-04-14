«Сейчас у всех сердце открыто»: одесситы о добрых делах (видео)

«Одесская жизнь» расспросила одесситов, что для них означают добрые дела.

Наталья, одесситка:

– У всех сейчас сердца открыты, все очень стараются помочь друг другу. Я думаю, в связи с обстоятельствами, мне кажется, все стали более искренними и добрыми. Ну и соболезнования, соболезнования стало больше. Появилось гораздо больше его.

Светлана Николаевна, одесситка, преподаватель:

– Делать все так, чтобы другому не причинить вреда. Если ты делаешь добро, значит, твоему собеседнику или соседу тоже будет хорошо. Даже взор, вот, посмотришь на человека, он уже ощущает. Или на тебя тоже, посмотрели и с точки зрения сразу можно определить, что у человека на сердце: он с добром или с ненавистью. Особенно сейчас это ярко очень проявляется. Я работаю со студентами, потому все это очень хорошо вижу.

Ирина и Илья, переехали из Николаева:

– Мы ходим кормить белочек. Раньше кошки были, а здесь в парке вот белочки. Любим животных. Здесь все поддерживают друг друга, я заметила, дружелюбные люди. Нам очень нравится здесь, в Одессе, потому что мы сами не местные, из Николаева. В мелочах все. Придержать дверь, помочь пожилому человеку. Видела, как бабушку, как ребенка взяли на ручки в троллейбус, все помогали. Это очень приятно. Ну, пожалуй, с детства такое воспитание, здесь такая атмосфера.

Тамара, одесситка:

– Любое дело надо делать с добром, даже по пустякам. Уважать, помогать, идти навстречу, это уже хорошее дело. Позитив создавать человеку. Думаю, большинство так поступает, мы такие, склонные к позитиву, так что иначе не может быть.

Маргарита, одесситка:

– Помогать людям, цветы выращивать, любить, беречь, учить детей – это добрые дела. У нас пять внуков, и мы делаем добрые дела каждый день: гуляем с ними. повышаем развитие, рассказываем, как нужно любить природу и оберегать ее.

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