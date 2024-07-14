Заходьте на «буцики»! У Подільську відроджують традиційну українську кухню

Кожного вівторка – нова страва

У парку культури в рамках проекту «Смачний Вівторок» Подільський Будинок культури разом із зацікавленими жителями міста Подільськ щовівторка вирушає у гастрономічну подорож. З давніх джерел черпають старовинні рецепти улюблених страв наших пращурів, готують і насолоджуються смакотою разом з тими, кого цікавить автентична кухня і хто прагне відродити і зберегти її для нащадків. А таких тут багато, особливо проявляють інтерес діти.

— Відродженням і популяризацією української кухні ми зайнялися кілька років тому. У нас існує свій кулінарний телевізійний проект «На СмаК». Зазвичай ми готуємо або відомі, або вже забуті українські страви з запрошеними гостями. Минулого року вирішили залучити до кулінарії дітей. Як виявилося, вони мають до цього шалену цікавість. От так щовівторка разом із малечею у парку, біля Будинку культури, готуємо смакоту, – розповідають працівники культурного закладу.

Буцики – що ж ховається за назвою?

Буцики – це відварені пласкі шматочки тіста, які традиційно подають зі шкварками, медом, сметаною або тертим сиром. Їхня форма може бути будь-якою – все залежить від фантазії кулінара. Буцики можна додавати до супів або насолоджуватися ними як самостійною стравою.

Приготування не вимагає багато часу та зусиль, а результат сподобається всім. Поки буцики варилися, діти ділилися враженнями від літніх пригод та з нетерпінням чекали на можливість скуштувати смачну та ситну страву.

Цього разу організатори «Смачного Вівторка» приготували солодкі буцики для найменших гурманів. Тож подали страву зі сметаною та топінгом (від англ. topping) — спеціальна фруктова поливка.

Буцики – страва, яка не притаманна Подільському краю. Дівчата віднайшли рецепт на просторах Інтернету. Кулінарний нотатник поповнився ще однією стравою і вже чекає на наступну.

Рецепт приготування буциків

пшеничне борошно – 750 г;

молоко – 450 г;

1 чайна ложка соди, погашеної оцтом;

масло вершкове – 150 г;

сметана – 1 столова ложка;

1 чайна ложка солі;

топінг – 1 банка.

Етапи приготування буциків