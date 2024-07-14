Заходьте на «буцики»! У Подільську відроджують традиційну українську кухню

Ви куштували коли-небудь буцики? А чули про них? Я теж вперше почула про буцики у Подільську одного смачного вівторка.
Кожного вівторка – нова страва
У парку культури в рамках проекту «Смачний Вівторок» Подільський Будинок культури разом із зацікавленими жителями міста Подільськ щовівторка вирушає у гастрономічну подорож. З давніх джерел черпають старовинні рецепти улюблених страв наших пращурів, готують і насолоджуються смакотою разом з тими, кого цікавить автентична кухня і хто прагне відродити і зберегти її для нащадків. А таких тут багато, особливо проявляють інтерес діти.
— Відродженням і популяризацією української кухні ми зайнялися кілька років тому. У нас існує свій кулінарний телевізійний проект «На СмаК». Зазвичай ми готуємо або відомі, або вже забуті українські страви з запрошеними гостями. Минулого року вирішили залучити до кулінарії дітей. Як виявилося, вони мають до цього шалену цікавість. От так щовівторка разом із малечею у парку, біля Будинку культури, готуємо смакоту, – розповідають працівники культурного закладу.
Буцики – що ж ховається за назвою?
Буцики – це відварені пласкі шматочки тіста, які традиційно подають зі шкварками, медом, сметаною або тертим сиром. Їхня форма може бути будь-якою – все залежить від фантазії кулінара. Буцики можна додавати до супів або насолоджуватися ними як самостійною стравою.
Приготування не вимагає багато часу та зусиль, а результат сподобається всім. Поки буцики варилися, діти ділилися враженнями від літніх пригод та з нетерпінням чекали на можливість скуштувати смачну та ситну страву.
Цього разу організатори «Смачного Вівторка» приготували солодкі буцики для найменших гурманів. Тож подали страву зі сметаною та топінгом (від англ. topping) — спеціальна фруктова поливка.
Буцики – страва, яка не притаманна Подільському краю. Дівчата віднайшли рецепт на просторах Інтернету. Кулінарний нотатник поповнився ще однією стравою і вже чекає на наступну.
Рецепт приготування буциків
- пшеничне борошно – 750 г;
- молоко – 450 г;
- 1 чайна ложка соди, погашеної оцтом;
- масло вершкове – 150 г;
- сметана – 1 столова ложка;
- 1 чайна ложка солі;
- топінг – 1 банка.
Етапи приготування буциків
- Борошно, соду та сіль перемішайте.
- Додайте молоко і замісіть тісто.
- Розкатайте тісто товщиною приблизно у 2 міліметри.
- Наріжте квадратиками, як на вареники (за бажанням можете скласти їх конвертиками).
- У велику каструлю налийте воду, підсоліть її та доведіть до кипіння.
- Опустіть буцики в окріп та варіть до готовності.
- Розігрійте у сковороді вершкове масло та обсмажте варені буцики до появи золотистої скоринки.
- Перед подачею полийте сметаною та топінгом.