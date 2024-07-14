Заходьте на «буцики»! У Подільську відроджують традиційну українську кухню

Заходьте на «буцики»! У Подільську відроджують традиційну українську кухню

Ви куштували коли-небудь буцики? А чули про них? Я теж вперше почула про буцики у Подільську одного смачного вівторка.

Кожного вівторка – нова страва

буцики приготування

У парку культури в рамках проекту «Смачний Вівторок» Подільський Будинок культури разом із зацікавленими жителями міста Подільськ щовівторка вирушає у гастрономічну подорож. З давніх джерел черпають старовинні рецепти улюблених страв наших пращурів, готують і насолоджуються смакотою разом з тими, кого цікавить автентична кухня і хто прагне відродити і зберегти її для нащадків. А таких тут багато, особливо проявляють інтерес діти.

— Відродженням і популяризацією української кухні ми зайнялися кілька років тому. У нас існує свій кулінарний телевізійний проект «На СмаК». Зазвичай ми готуємо або відомі, або вже забуті українські страви з запрошеними гостями. Минулого року вирішили залучити до кулінарії дітей. Як виявилося, вони мають до цього шалену цікавість. От так щовівторка разом із малечею у парку, біля Будинку культури, готуємо смакоту, – розповідають працівники культурного закладу.

Буцики – що ж ховається за назвою?

буцики приготування
буцики приготування
буцики приготування
буцики приготування
буцики приготування

Буцики – це відварені пласкі шматочки тіста, які традиційно подають зі шкварками, медом, сметаною або тертим сиром. Їхня форма може бути будь-якою – все залежить від фантазії кулінара. Буцики можна додавати до супів або насолоджуватися ними як самостійною стравою.

Приготування не вимагає багато часу та зусиль, а результат  сподобається всім. Поки буцики варилися, діти ділилися враженнями від літніх пригод та з нетерпінням чекали на можливість скуштувати смачну та ситну страву.

Цього разу організатори «Смачного Вівторка» приготували солодкі буцики для найменших гурманів. Тож подали страву зі сметаною та топінгом (від англ. topping) — спеціальна фруктова поливка.

Буцики – страва, яка не притаманна Подільському краю. Дівчата віднайшли рецепт на просторах Інтернету. Кулінарний нотатник поповнився ще однією стравою і вже чекає на наступну.

Рецепт приготування буциків

  • пшеничне борошно – 750 г;
  • молоко – 450 г;
  • 1 чайна ложка соди, погашеної оцтом;
  • масло вершкове – 150 г;
  • сметана – 1 столова ложка;
  • 1 чайна ложка солі;
  • топінг – 1 банка.

Етапи приготування буциків

  1. Борошно, соду та сіль перемішайте.
  2. Додайте молоко і замісіть тісто.
  3. Розкатайте тісто товщиною приблизно у 2 міліметри.
  4. Наріжте квадратиками, як на вареники (за бажанням можете скласти їх конвертиками).
  5. У велику каструлю налийте воду, підсоліть її та доведіть до кипіння.
  6. Опустіть буцики в окріп та варіть до готовності.
  7. Розігрійте у сковороді вершкове масло та обсмажте варені буцики до появи золотистої скоринки.
  8. Перед подачею полийте сметаною та топінгом.
Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ
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